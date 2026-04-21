NASA готовит эксперимент с горением материалов на Луне

Одной из наиболее сложных и потенциально опасных проблем для пилотируемых миссий остается огонь в космосе.

Как отмечают специалисты НАСА из Центра Гленна, Центра Джонсона и Университета Кейс Вестерн Резерв, поведение пламени в условиях Луны может существенно отличаться от земного, что требует пересмотра стандартов безопасности.

Почему пламя в космосе ведет себя иначе

На Земле гравитация заставляет горячие газы подниматься вверх, а свежий кислород поступает к основанию огня. Это формирует привычную вытянутую форму пламени и иногда приводит к его затуханию, если поток воздуха нарушается.

В условиях низкой гравитации, например на Луне или МКС, этот механизм меняется. Потоки становятся слабее, а пламя приобретает более «сферическую» форму. Оно медленнее рассеивается и может дольше сохраняться, подпитываясь остаточным кислородом или вентиляцией.

Исследователи предупреждают: материалы, которые на Земле считаются слабогорючими, в лунной среде могут вести себя иначе и гореть дольше, чем ожидается.

Ограничения земных стандартов безопасности

Сейчас НАСА использует стандарт STD-6001B для проверки материалов. В тесте к образцу подносят шестидюймовое пламя и наблюдают, как он горит в вертикальном положении. Если огонь распространяется выше определенной отметки или появляются горящие капли, материал считается непригодным.

Проблема в том, что испытания проходят в условиях земной гравитации и конвекции воздуха. В космосе нет четких «верх» и «низ», а поведение воздуха и пламени зависит от вентиляционных систем.

Эксперименты на МКС и их ограничения

На Международной космической станции уже проводились эксперименты с контролируемым горением. В рамках одного из них было инициировано около 1500 микровозгораний для изучения динамики пламени.

Также НАСА реализовало серию экспериментов Saffire — поджоги материалов внутри грузовых капсул Cygnus после их отделения от станции. Там сжигались ткани и композиты, чтобы наблюдать поведение огня в микрогравитации.

Результаты оказались неожиданными: пламя иногда распространялось против потока воздуха и по-разному вело себя в зависимости от толщины материала.

Кратковременная невесомость, получаемая при падениях или полетах на «параболических самолетах», длится секунды или десятки секунд. Этого недостаточно, чтобы изучить длительное развитие пожара и его последствия для материалов.

Лунный эксперимент

Следующий этап исследований — миссия FM2 в рамках программы коммерческой доставки грузов CLPS. В автономной камере на поверхности Луны планируется сжигать образцы твердых материалов при лунной гравитации.

Аппаратура будет фиксировать температуру, концентрацию кислорода и параметры пламени в реальном времени. Это даст уникальные данные о горении в условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле.

Зачем это нужно

Главная цель — уточнить стандарты пожарной безопасности для будущих лунных баз. Сейчас существующие модели не полностью отражают реальное поведение огня в частичной гравитации. Если данные FM2 подтвердят расхождения, НАСА может пересмотреть требования к материалам космических аппаратов и жилых модулей.