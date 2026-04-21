На складах продавцов в РФ скопились нераспроданные iPhone и Samsung

На российских складах скопилось избыточное количество смартфонов iPhone и Samsung, и теперь для продажи дорогой техники продавцы вынуждены устанавливать значительные скидки. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

Так, цена iPhone 17 снизилась на 25-30 процентов, а на старшие версии — на 15-20 процентов. Большей частью падение стоимости приходится на последние два месяца. Apple Watch Series 11 подешевели на 30-35 процентов, а модели Ultra — на 20-30 процентов.

У смартфонов Samsung скидки ниже — 5-6 процентов для флагмана Galaxy S26, 5-10 процентов в линейке Galaxy S26+ и 10-15 процентов в сегменте старших моделей Galaxy S26 Ultraю

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что ретейлеры переоценили российский рынок в условиях падения покупательной способной населения и потребительской активности. В результате они вынуждены снижать цены, чтобы освободить склады.

В Fplus добавили, что после новогодних праздников, 23 февраля и 8 марта спрос на гаджеты традиционно падает. Однако предприниматели не могут слишком долго хранить технику, потому что им нужны средства на новые покупки, а кроме того, место на складах тоже стоит денег. Представитель компании предположил, что после избавления от дорогих смартфонов продавцы обратят внимание на сегмент бюджетных китайских производителей.

Руководитель отдела продаж компании diHouse Мария Пантюхина отметила, что в первом квартале покупательский спрос на непродовольственные товары сократился в целом. Отдельно в сегменте смартфонов продажи снизились примерно на 15 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году розничные продажи настольных персональных компьютеров упали на 25-30 процентов в единицах и в денежном выражении.