Каждый человек в ближайшие годы будет иметь своего ИИ-двойника

Каждый человек в ближайшие годы может обзавестись персональным ИИ-двойником, заявил РИА Новости ведущий разработчик компании MWS AI Иван Копылов. По словам эксперта, цифровые копии возьмут на себя рутинные задачи: согласование встреч, напоминание о дедлайнах, ответы на типовые вопросы.

Скопировав переписку и личные файлы человека, нейросеть сможет имитировать его стиль общения, давать типовые ответы и поддерживать несложные беседы. А если прописать алгоритму четкий алгоритм рабочих действий, он превратится в полноценного виртуального помощника, отметил собеседник.

Однако, по словам разработчика, полностью заместить живого человека такая система не в состоянии. Уникальность личности заключается в способности обучаться и находить выход из нестандартных ситуаций. Без реального оператора клон — всего лишь бездушный повтор заученных действий.

Ранее сообщалось, что 20 апреля пользователи по всему миру столкнулись с массовыми перебоями в работе ChatGPT. Сервис перестал отвечать на запросы, а приложение в большинстве случаев не открывалось. Жалобы поступали из США, Нидерландов, Германии, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего зафиксировано более 1 тыс. обращений. Причины сбоя пока не называются.