В Microsoft рассказали, нужен ли Windows 11 сторонний антивирус

Microsoft решила окончательно закрыть давний спор о том, нужен ли Windows отдельный антивирус. В свежем материале на своём сайте корпорация поясняет: для многих пользователей Windows 11 встроенной защиты уже достаточно, а базовый набор безопасности в системе работает «из коробки» и обновляется автоматически.

Речь идёт не только о самом Microsoft Defender. В Microsoft подчёркивают, что Windows 11 использует сразу несколько уровней защиты: антивирусный движок, SmartScreen, механизмы контроля приложений и защиту данных на уровне ОС.

Если у пользователя включены стандартные механизмы защиты, система регулярно получает обновления, а программы скачиваются из более-менее надёжных источников, то ставить сторонний антивирус просто на всякий случай уже не обязательно.

Одновременно в компании отмечают, что дополнительный софт всё ещё может быть полезен тем, кому нужны, например, родительский контроль, мониторинг личности, управление несколькими устройствами или корпоративные функции.

Отдельно Microsoft напоминает и о побочных эффектах сторонних антивирусов. Каждый такой продукт добавляет фоновые процессы, расходует ресурсы и иногда конфликтует со встроенными средствами защиты. Поэтому идея ставить сразу несколько решений в реальном времени по-прежнему выглядит сомнительно (чаще всего это только усложняет жизнь системе).

Уверенности Microsoft добавляют и свежие результаты независимых тестов. В февральском тестировании AV-TEST для Windows 11 Microsoft Defender Antivirus получил максимальные 6 баллов по защите, производительности и удобству использования, что находится на уровне многих платных конкурентов.

Всё это хорошо показывает, насколько изменилась ситуация по сравнению с эпохой Windows XP и Windows 7, когда встроенную защиту всерьёз почти не воспринимали, а Kaspersky, McAfee и другие продукты считались почти обязательной частью любого нового компьютера.