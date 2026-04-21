На озере Лох-Несс снова заметили чудовище

В марте 2026 года в Шотландии зафиксировали два предполагаемых наблюдения легендарного Лох-несского чудовища. Это случилось после длительного периода, когда сообщений о встречах с загадочным существом не поступало, сообщает издание Metro.

Первое свидетельство датируется 1 марта. Американский турист Тони Инхорн стал очевидцем появления таинственного создания. По словам очевидца, из воды на короткое время — около пяти секунд — показалось темное серо-зеленое тело. Существо находилось всего в 4,5 метрах от лодки путешественника, после чего вновь скрылось в глубинах озера.

Спустя несколько дней появилось еще одно сообщение о необычном явлении. Эоин Фэган заметил объект, который двигался против течения. Примечательно, что наблюдение было сделано дистанционно: мужчина следил за поверхностью озера через трансляцию веб-камеры, установленной неподалеку от одного из местных отелей.

Кроме того, годом ранее один анонимный свидетель передал в Центр Лох Несс фотографию, запечатлевшую фрагмент предполагаемого чудовища. На снимке виден черный «горб», возвышающийся над водной гладью, а также темный силуэт, проступающий сквозь волны ниже уровня поверхности.

Ранее стало известно, что в Шотландии нашли фотоловушку 1970-х годов для поиска Лох-несского чудовища. Сотрудникам удалось проявить несколько изображений на пленке, но Несси там не было. В 1970-х годах на озере было установлено шесть подобных устройств, три из которых были утеряны из-за шторма.