Ученые зафиксировали редчайшую «гражданскую войну» среди шимпанзе

Шимпанзе в Уганде охвачены «гражданской войной», и исследователи не знают, чем она закончится, сообщает CNN.

Аарон Сандел точно помнит день, с которого все началось. Содиректор проекта по изучению шимпанзе Нгого 24 июня 2015 года наблюдал за группой приматов в Национальном парке Кибале на территории Уганды, где базируется проект. Внезапно шимпанзе затихли. Несколько особей начали гримасничать — выражение лица, указывающее на нервозность. Другие стали прикасаться друг к другу, словно ища успокоения.

Вдалеке слышались крики других шимпанзе, но ничего необычного в этом не было. Уже по меньшей мере два десятилетия сообщество шимпанзе Нгого представляло собой огромную группу: на пике численности в ней мирно уживалось более двухсот особей. Однако когда появились другие обезьяны, приматы не стали воссоединяться привычным образом — с громкими воплями, похлопываниями по спине и сплетением рук.

Вместо этого часть шимпанзе бросилась бежать, оставив Сандела и его коллегу Джона Митани в полном недоумении. Некогда сплоченная группа вдруг начала относиться друг к другу как к чужакам.

«Помню, как спросил Джона: "Что происходит?" Он ответил: "Не знаю", — вспоминает Сандел. — И это врезалось мне в память, ведь речь идет об одном из ведущих мировых экспертов по шимпанзе. Он изучал этих обезьян двадцать лет. Но мы столкнулись с чем-то совершенно новым».

Именно этот день Сандел считает началом раскола, когда большая группа стала делиться на две фракции, ныне известные как Западные и Центральные шимпанзе.

«Думаю, именно тогда были посеяны семена поляризации, которая в итоге привела группу к краху», — говорит Сандел, также являющийся доцентом кафедры антропологии.

С того дня насилие между двумя группами лишь нарастало. Рейды, заканчивающиеся летальными атаками на взрослых особей и детенышей, происходят по несколько раз в год. Теперь новое исследование документирует то, что ученые называют «гражданской войной» шимпанзе — редчайшее явление, которое, по оценкам, случается раз в пятьсот лет и до сих пор наблюдалось лишь однажды.

Результаты работы дают уникальную возможность заглянуть в то, как меняющиеся социальные связи способны порождать распри в сообществах животных. Подобные события крайне трудно зафиксировать в дикой природе, однако они могут пролить свет на роль межличностных отношений в человеческих конфликтах, считают исследователи.

Шимпанзе по своей природе территориальны. Обычно группа особей — как правило, самцов — собирается и патрулирует границы, высматривая чужаков. При обнаружении посторонних они атакуют и порой убивают противника.

Проект по изучению шимпанзе Нгого был основан в 1995 году Джоном Митани, ныне почетным профессором антропологии. С самого начала специалисты спорили, расколется ли столь крупная группа. Поначалу исследователи не верили в такой исход, поскольку никаких признаков раскола не наблюдалось, а лес на охраняемой территории изобиловал пищей и деревьями, вполне обеспечивая многочисленное сообщество.

Но после того дня 2015 года шимпанзе стремительно разделились на Западный и Центральный кластеры, названные по территориям, которые обезьяны поделили между собой. Теперь они патрулируют границы, чтобы не подпускать друг друга.

Западные шимпанзе агрессивнее Центральных. Согласно исследованию, в период с 2018 по 2024 год эта группа организовывала до пятнадцати патрулей за четыре месяца и ежегодно убивала в среднем одного взрослого и двух детенышей из Центральной группы. По мнению Сандела, преимущество Западных шимпанзе, вероятно, объясняется их более ранней внутренней сплоченностью.

Первое смертельное нападение произошло в 2018 году на молодого взрослого самца по имени Эррол. На него напали пять взрослых самцов с Запада, кормившихся у фигового дерева неподалеку от центра территории Нгого.

Второй смертельный случай в 2019 году произошел на глазах у исследователей. Сандел и его коллеги наблюдали за несколькими шимпанзе, кормившимися на большом дереве, когда внезапно налетела группа Западных особей. Начался хаос. Центральные шимпанзе бросились врассыпную, а Западные полезли на дерево. Исследователи, еще не осознававшие окончательности раскола, увидели, как трое взрослых самцов загнали в угол одного из членов Центральной группы и принялись его избивать. Сандел сразу узнал жертву — это был Бейзи, 33-летний член сообщества Нгого.

Пока шимпанзе наседали на него, взрослая самка Арета попыталась заслонить Бейзи от нападавших, но ее быстро отогнали. Когда атака наконец прекратилась, Бейзи отвел обратно пожилой самец по кличке Би-Эф, которому было за пятьдесят и который, судя по всему, долгие годы был близок с пострадавшим. На следующий день Бейзи скончался.

На сегодняшний день, согласно исследованию, потери Центральной группы составляют семь взрослых и семнадцать детенышей убитыми, еще четырнадцать шимпанзе числятся пропавшими без вести и также могли пасть жертвами нападений.

«Безусловно, видеть, как эти шимпанзе убивают друг друга, невыносимо грустно, особенно когда гибнут особи, которых я так хорошо знаю. Временами я чувствую себя военным корреспондентом», — признается Сандел.

При этом, по его словам, помимо изучения актов насилия, исследователи получают возможность наблюдать и другие эмоции шимпанзе — эмпатию, проявления героизма и дружбы.

«Мне кажется, мы прикасаемся к чему-то, что лежит в самой сути бытия шимпанзе, — говорит Сандел. — Наблюдая, как столь драматично меняются их отношения, мы получаем такое понимание этих животных, какого невозможно добиться простым наблюдением. Это окно в их разум и эмоции».

Первая известная «гражданская война» среди шимпанзе была зафиксирована покойным приматологом Джейн Гудолл в 1970-х годах во время ее исследований в Национальном парке Гомбе в Танзании. Тогда обезьяны, выросшие вместе, внезапно разделились и начали убивать друг друга в ходе событий, которые Гудолл и ее коллеги назвали «Четырехлетней войной» — самым мрачным периодом в истории Гомбе.

Исследователи из Нгого пока не могут с уверенностью назвать причину войны в их группе, но у них есть несколько гипотез. Как и в случае с сообществом Гудолл, здесь произошла смена иерархии доминирования, что, судя по всему, немедленно сказалось на взаимодействии шимпанзе. Ученые предполагают, что гибель нескольких особей по неизвестным причинам в 2014 году, смена альфа-самца в 2015-м и респираторная эпидемия 2017 года ослабили социальные связи и привели к расколу.

«Тщательное документирование этого редкого явления на основе многолетних данных дает бесценное представление о межгрупповых конфликтах», — отметила Кэти Слокомб, сравнительный психолог и профессор психологии. «Это было крупнейшее из известных сообществ шимпанзе, поэтому поддерживать эффективные отношения со столькими особями, вероятно, стало для его членов непосильной задачей», — пояснила Слокомб в электронном письме, добавив, что новые сведения об этой группе шимпанзе могут углубить наше понимание того, как межличностные отношения и факторы среды способствуют конфликтам среди людей.

Авторы исследования утверждают: поскольку у шимпанзе нет культурных маркеров — таких как религия или этническая принадлежность, — которые принято считать основными причинами человеческих войн, изучение приматов может оказаться полезным для познания нашего собственного вида и роли динамики отношений в войнах людей.

Сандел называет два наиболее вероятных сценария окончания войны. Первый: Центральная группа сумеет организоваться так, чтобы эффективнее защищать свою территорию и границу от Западной группы, и летальные атаки станут реже. Второй вариант схож с тем, что Гудолл наблюдала в Гомбе: более сильная группа перебьет всех членов более слабой.