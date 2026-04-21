В Apple впервые за 15 лет меняется директор. Чем запомнился Тим Кук?

В Apple впервые за 15 лет сменится генеральный директор. Тим Кук уйдет с должности 1 сентября 2026 года и перейдет в совет директоров. В момент его прихода казалось, что он не сможет заменить Стива Джобса, и Apple ждет скорая смерть. До назначения он отвечал за то, чтобы устройства Apple вовремя производились и попадали к покупателям, — и не был визионером. Но именно аккуратный стиль управления Кука позволил компании увеличить капитализацию более чем в 10 раз и к концу 2025 года пробить отметку в четыре триллиона долларов.

© Lenta.ru

«Лента.ру» вспоминает, чем запомнится эпоха руководства Тима Кука и какой получит компанию будущий гендиректор Джон Тернус.

iPhone 5

Формально iPhone 5 был придуман при Стиве Джобсе, но представлен уже после его смерти Тимом Куком. Поэтому этот смартфон ассоциировался уже с новым гендиректором. Откровенно говоря, он получился не самым удачным: в те времена экран на четыре дюйма уже ощущался непривычно вытянутым и неудобным в обращении, а корпус моментально покрывался царапинами.

Это был первый смартфон с портом Lightning.

С выходом iPhone 5s с Touch ID многие проблемы были исправлены и со временем этот дизайн стал культовым.

Apple Watch

Умные часы — первый по-настоящему "новый" продукт при Тиме Куке. По словам самого Кука, первые идеи устройства обсуждались ещё при Джобсе, но в законченный продукт они оформились уже после его ухода.

Первое поколение Watch мало кто понял, особенно версию из 18-каратного золота за 20 тысяч долларов. Но уже совсем скоро они станут самыми массовыми часами в мире, и их продажи обгонят всех швейцарских часовщиков — включая Swatch — вместе взятых.

AirPods

Тим Кук официально похоронил разъем для наушников в смартфонах. iPhone 7 стал одним из первых устройств (если не брать во внимание китайцев вроде LeEco) без 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Apple объясняла это прогрессом и влагозащитой, а пользователям предлагала обходиться неуклюжими переходниками на Lightning.

Но было бы слишком легко просто забрать разъем для наушников. Взамен Apple дала миру беспроводные наушники AirPods, которые взорвали рынок носимых устройств. В 2016 году только ленивый не посмеивался над этим решением, но сейчас сложно найти компанию, которая держится за 3,5-миллиметровый джек — зато у каждого есть свои «эирподсы».

iPhone X

«Юбилейный» десятый iPhone можно назвать единственным крупным редизайном при Тиме Куке. С тех пор Apple лишь выпускает слегка обновленные версии того самого iPhone X — в одном поколении грани подпилят, в следующем наоборот скруглят, поиграют с материалами и цветами.

999 долларов стоил iPhone X на старте.

На тот момент в этом смартфоне удивляло почти все: сканер Face ID, экран во всю лицевую панель, корпус из нержавеющей стали. Даже огромная на тот момент цена в 1000 долларов, тормозящая система, непривычная «монобровь» вверху экрана и ужасная камера не особо портили впечатление. iPhone X определил облик всех будущих iPhone и, вероятно, это поменяется только в 2027 году — к следующему юбилею.

Подписки на все

При Тиме Куке в Apple активно развивались и сервисы. Началось все, правда, со скандального запуска Apple Maps в 2012 году — по этому поводу Кук даже выпустил извинения, а отвечавший за это Скотт Форсталл вскоре ушел из Apple.

В 2014 году компания пошла в финтех, запустив Apple Pay. Спустя год — подписку Apple Music как ответ на Spotify и Google Play Music. В 2019 году сервисов стало еще больше: появились подписки для фильмов и сериалов TV+, для игр Arcade, для новостей и медиа News+. Спустя еще год появилась подписка Fitness+ с тренировками и единый пакет Apple One.

Сегодня сервисы — это примерно четверть всего бизнеса Apple и приносят компании десятки миллиардов долларов.

Дешевые iPhone

Несмотря на образ премиального бренда, при Куке Apple постоянно пыталась сделать iPhone доступнее. Первая попытка — iPhone 5c — оказалась оглушительным провалом. Но стоило компании перевыпустить iPhone 5s под именем SE с обновленным железом и сниженной ценой — он сразу занял свою нишу.

Появившийся спустя два года iPhone Xr стал легендарным.

До сих пор немало людей ходят с Xr, периодически меняя аккумулятор, хотя этот смартфон вышел восемь лет назад. Со временем Apple нащупала идеальную формулу, превратив «наследников» Xr в базовые номерные модели, а более доступные устройства оставила в линейке SE — а после в e-серии, вроде 16e и 17e.

Уход Джони Айва

Главным символическим событием эпохи Тима Кука стал уход Джони Айва в 2019 году. Он, наравне со Стивом Джобсом, на протяжении 27 лет определял облик всех устройств компании — от первых iMac до последних iPod. Но череда спорных решений, вроде запуска iOS 7 или MacBook Pro 2016 года, заметно снизила его авторитет.

С его уходом закончилась постоянная погоня за ультратонкими устройствами и непопулярными решениями в угоду дизайну. Впрочем, Айв продолжает консультировать Apple по вопросам дизайна, но сразу после его ухода все устройства компании стали толще и практичнее: аккумуляторы увеличились, а MacBook Pro снова стали ноутбуками для профессионалов.

Apple Silicon

Пожалуй, самым важным и удачным решением за все 15 лет руководства Кука стал переход на собственные чипы Apple Silicon. В 2020 году, когда компания объявила об отказе от процессоров Intel, в успех мало кто верил — сложно было представить, что чип на мобильной архитектуре сможет что-то противопоставить мастодонту с огромной историей. Но Apple смогла, а конкуренты до сих пор в роли догоняющих — Microsoft вместе с Qualcomm пытаются что-то сделать, но смогли приблизиться к уровню первых Apple M.

Чип Apple оказался хорош во всем: энергоэффективность, производительность, гибкость. Но главное даже не это. Apple вышла из общей системы координат, где все зависели от одних и тех же поставщиков, и начала делать компьютеры по собственным правилам. К тому же ей не нужно ждать решений и торговаться с Intel или AMD. MacBook Neo с урезанным чипом от iPhone 16 стал тому доказательством — Apple может собирать устройства под любую ценовую категорию, не подстраиваясь под чужие ограничения, вопрос лишь в оптимизации софта, за который также отвечает Apple.

Apple Vision Pro

Насколько успешным был переход на собственные чипы, настолько же провальным стал выход гарнитуры Apple Vision Pro в 2024 году. От Apple ожидали «второго пришествия» iPhone, а получились очки дополненной реальности, способные работать только с пауэрбанком в кармане. Причем разрабатывали их, по слухам, с 2015 года.

Да, по части качества картинки и пользовательского опыта — это лучшие очки дополненной реальности на рынке. Но они стоят 3500 долларов, тяжелые, большие и неудобные для повседневного использования. В результате очки стали одним из самых громких провалов Apple за долгие годы, а Кук так и не смог придумать что с ними делать дальше.