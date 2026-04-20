Археологи нашли останки мамонта на территории Успенского монастыря в Красноярске

Археологи обнаружили на территории Успенского монастыря, расположенного в Красноярске, фрагменты костей мамонта и скелет лошади. Об этом в понедельник, 20 апреля, рассказал сенатор Александр Усс.

© Telegram / Александр Усс

Всего специалисты исследовали около трех тысяч артефактов, включая фрагменты костей мамонта и скелет лошади. Ученые предположили, что возраст останков составляет более 11 700 лет. Позднее находки проверят в лаборатории.

— На территории Успенского монастыря в связи с будущим строительством нового келейного корпуса ведутся археологические раскопки, — уточнил сенатор в своем Telegram-канале.

Успенский монастырь построили на реке Енисей в 1879 года. После революции все постройки обители передали детскому дому, а церковь оказалась закрыта, и после Великой Отечественной войны в бывших кельях разместили дом отдыха. Только в начале 1990-х здание начали восстанавливать и использовать по назначению, передает Lenta.ru.

10 апреля участники экспедиции Института археологии РАН обнаружили на территории Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде наконечник древней пики. Найденный ими артефакт находился в культурных слоях, которые относятся к периоду Смутного времени.