Найдено утерянное украшение с черепом с известной картины эпохи Возрождения

В Британии спустя почти четыре века нашли подвеску, которая изображена на одной из самых загадочных картин эпохи Возрождения. Об этом сообщает The Guardian.

Сердцевидная подвеска с кисточкой, украшенная эмалью с изображением черепа, появляется на известном полотне «Сэр Томас Астон у смертного одра своей жены» кисти Джона Соуча. Картина была написана в 1635 году, она хранится в Манчестерской художественной галерее и является частью постоянной экспозиции.

Украшение долгое время считалось безвозвратно утерянным. Однако, как оказалось, оно принадлежит частным коллекционерам. Анонимная пара приобрела украшение в 1990-х, не зная его истории. Они случайно узнали кулон, посетив выставку.

Украшение было изготовлено в память о шестилетнем сыне сэра Томаса Роберте, которого не стало за год до создания картины. Кисточка подвески была сплетена из светлых волос мальчика. На картине подвеска прикреплена к одежде отца, стоящего у пустой колыбельки с черепом.

Специалист по историческим украшениям Мартин Даунер сообщил, что на кулоне сохранились надписи на латыни: «Твой Роберт ушел 4 мая 1634 года... в нем была наша радость, наше утешение, надежда его родителей ушла вместе с ним». Стоимость реликвии оценили в 650 тысяч фунтов (около 75 миллионов рублей).

Представитель галереи Фиона Корридан назвала находку «невероятно волнующей» и выразила надежду, что кулон когда-нибудь воссоединят с картиной. Публике его впервые покажут на ярмарке Treasure House Fair в Лондоне с 24 по 30 июня.

Ранее в Париже участник благотворительной лотереи выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью около миллиона евро (89 миллионов рублей), купив билет за 100 евро (примерно 8,9 тысячи рублей). Мужчина приобрел лотерейный билет случайно: он узнал о розыгрыше в ресторане, где обедал.