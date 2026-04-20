Космонавт Новицкий рассказал о психологической подготовке участников экипажей

Экипаж космического корабля состоит из людей с совпадающими психотипами, что позволяет им эффективно сотрудничать. Об этом сообщил Герой России, космонавт Олег Новицкий в ходе встречи с талантливыми школьниками из 35 стран – участниками Международной Менделеевской олимпиады по химии.

«Изначально у нас на отборе участвуют психологи, которые уже отбирают людей с очень устойчивой психикой. Экипаж составляется не из случайных людей, а из тех, которые подходят друг другу по психотипу и могут долго и эффективно работать в этом маленьком экипаже. Подготовка к полету занимает примерно 1,5 года. То есть 1,5 года мы уже работали в составе этого созданного экипажа, и работаем с экипажем, к которому мы прилетим, и который прилетит к нам. То есть психологическая обстановка у нас уже комфортная, то есть мы знаем тех и других», – рассказал Новицкий.

Поэтому, как пояснил космонавт, если возникают разногласия, участники конфликта понимают необходимость компромисса.

«Нужно сделать немного шаг назад, обдумать свое поведение, его поведение и снова вернуться к этому вопросу», – заключил Новицкий.

Юбилейная, 60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проходит в Москве с 15 по 23 апреля.