Найдены доказательства самостоятельной сельской экономики Средневековья

На строительной площадке в швейцарской деревне Вюренлинген археологи обнаружили находку, которая меняет привычное представление о средневековой экономике.

Как показано в исследовании Уллы Вингенфельдер, опубликованном в серии «Archäologie im Aargau», керамику в XIII–XV веках здесь производили не эпизодически, а на постоянной основе — и далеко за пределами городских центров.

Доказательства устойчивого ремесла

Раскопки начались как спасательные работы — такие исследования проводят перед строительством, чтобы зафиксировать возможные археологические находки до их разрушения. В итоге обнаружили два ключевых объекта: яму с отходами производства и остатки печи примерно 1400 года. По отдельности они выглядели бы рядовыми, но вместе дают цельную картину ремесленного производства.

Ранее почти все подобные печи в Швейцарии находили в городах вроде Винтертура или Шаффхаузена. Здесь же — сельская местность. По сути, это первое надежное археологическое подтверждение того, что гончарное дело существовало вне городов и было организовано не хуже.

Как работала сельская мастерская

Печь длиной около 2,6 метра имела грушевидную форму — такая конструкция позволяла лучше контролировать температуру. Следы нескольких слоев пола и купола показывают, что ее использовали многократно, а не один раз. Рядом нашли ямы от столбов — вероятно, там стояло укрытие или рабочее помещение.

Из зоны печи подняли более 11 тысяч фрагментов, еще около 2500 — из более ранней ямы. Это не только бытовая посуда, но и формы для плитки, декоративные элементы и даже фигурка всадника. Орнаменты, особенно на печных плитках, характерны для XIV века, что указывает на устойчивую традицию, а не краткий эпизод.

Ресурсы и рынок сбыта

Авторы исследования прямо отмечают, что речь не о случайном ремесле. Для работы требовались ресурсы — глина, вода и древесина для обжига. Вюренлинген обеспечивал все это.

Не менее важно расположение. Деревня находилась между торговыми центрами Баден и Бад-Цурцах, где проходили ярмарки. Даже несколько обжигов в год могли покрыть местный спрос, а излишки, вероятно, шли на продажу. Это означает, что сельские мастера были встроены в региональную экономику, а не существовали изолированно.

Долгое время считалось, что специализированное производство — удел городов, а деревни лишь потребляли их продукцию. Находка в Вюренлингене этому противоречит. Качество изделий сопоставимо с городским, что говорит о высокой квалификации мастеров. Как отмечают исследователи, такие данные заставляют пересмотреть представление о «отсталости» сельских территорий. Они не просто обслуживали города, а участвовали в производстве и обмене на равных.

Археологи отмечают, что средневековая деревня жила не только за счет земледелия — здесь еще и производили товары. На первый взгляд это частная деталь, но именно такие находки постепенно меняют наше представление об экономике целой эпохи.