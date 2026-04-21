Межзвездная комета 3I/ATLAS начала «разрушаться»

Ученые из Калифорнийского технологического института опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters исследование, посвященное межзвездной комете 3I/ATLAS - третьему в истории объекту, прилетевшему к нам из-за пределов Солнечной системы. Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал, что под воздействием Солнца комета начала активно сбрасывать свою древнюю оболочку.

За миллиарды лет межзвездного путешествия покрытая льдом и пылью комета практически не теряла вещества. Однако в декабре 2025 года, когда она уже удалялась от Солнца после сближения на расстояние менее 1,5 астрономических единицы, чувствительные приборы телескопа зафиксировали резкий рост выбросов метана.

Солнечное тепло нагрело комету настолько, что испаряться начали даже внутренние, нетронутые слои льда. Теперь астрономы могут изучить не только поверхностный материал, но и химический состав недр объекта.

Но времени у специалистов остается немного. К апрелю 2026 года 3I/ATLAS уже миновала орбиту Юпитера и продолжает удаляться. "Комета продолжает свой путь из Солнечной системы в бесконечность", - пишут авторы, добавляя, что весной 2026 года телескоп Уэбба предпримет еще одну попытку понаблюдать за ней, пока она окончательно не скрылась из виду.