Владельцы VPN-сервисов предупредили о возможной масштабной «зачистке»

Некоторые VPN-провайдеры на фоне ожидаемой зачистки отрасли начали агрессивно призывать пользователей к покупке долгосрочных подписок, что может быть попыткой собрать средства перед закрытием. Об этом на условиях анонимности рассказал редакции «Кода Дурова» владелец одного из популярных сервисов обхода блокировок.

Читатель издания сообщил, что призыв оплатить услуги наперед связан со скорой блокировкой платежных шлюзов. Однако анонимный источник назвал эти объяснения выдумкой. По его словам, такая тактика часто используется маркетологами для создания искусственного ажиотажа.

Крупные российские системы процессинга, включая Yookassa, перестали обслуживать VPN-провайдеров более года назад. Отрасль адаптировалась к этим ограничениям. Транзакции теперь маскируются под оплату услуг обычных онлайн-магазинов и проектов, формально не связанных с предоставлением зашифрованных туннелей.

Реальную угрозу VPN-сервисам несут поправки в законопроект «Антифрод 2.0», подготовленные ко второму чтению, отмечает издание. Они обяжут российские дата-центры и хостинги превентивно выявлять и отключать серверы, обеспечивающие доступ к заблокированной информации. Хостеры должны будут перейти от статуса технического посредника к роли контролера. Собеседник редакции подтвердил, что эта мера не новая, но сейчас ее планируют «выкрутить на максималки».

«Это сделает зачистку серверов главным инструментом цензуры», — сообщает «Код Дурова».

В случае недостаточной эффективности давления на хостинги у регуляторов остаются в запасе другие сценарии ограничения работы протоколов. Их детали эксперт не раскрыл.

С 15 апреля национальные сервисы в России начали ограничивать доступ для пользователей с включенным VPN, что создало проблемы и для россиян, находящихся за границей. Их трафик ошибочно блокируется как VPN-трафик, из-за чего они не могут воспользоваться нужными приложениями и сервисами. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил уверенность, что проблему решат быстро: мобильные операторы, по его мнению, смогут научиться отличать VPN-трафик от обычного трафика российских номеров за рубежом, прописывая IP-адреса и другие идентификаторы. Он призвал пользователей обращаться в техподдержку своих операторов, чтобы ускорить решение.

Ранее эксперты предупреждали о рисках использования VPN, отмечая случаи маскировки вредоносных приложений под такие сервисы.