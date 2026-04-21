Могли ли американцы сымитировать полет к Луне с помощью ИИ

Американские астронавты, облетевшие Луну на корабле «Орион», вернулись на Землю неделю назад, но в околокосмической блогосфере не утихают споры: а был ли на самом деле полет или все это мистификация, выполненная с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Версии нового «лунного заговора» прокомментировали ученые МАИ.

Так представитель Центра космических технологий МАИ Александр Бон убежден: скрыть полёт к Луне при современном уровне развития технологий наблюдения за ближним космосом невозможно в принципе. Полет «Ориона» к спутнику Земли — «стопроцентно подтверждённый факт», говорит он.

По его словам, за полётом «Ориона» ежесекундно следили десятки независимых обсерваторий, радиотелескопов и военных систем слежения за космосом не только в США, но и в России, Китае, Европе, Индии. Любой желающий мог принять телеметрию корабля на любительскую антенну.

Что касается возможности использования ИИ-технологий для мистификации полета к Луне, то эксперт считает: «Тратить ценные ресурсы на фейк просто экономически не выгодно. Дешевле слетать, чем организовать правдоподобную мистификацию».

По мнению эксперта, версии «лунного обмана» живучи потому, что «люди, в принципе, склонны верить во всякие конспирологические теории».

«Это позволяет им объяснить то, чего они не понимают. Это нормально», — говорит он.

В свою очередь, популяризатор искусственного интеллекта, преподаватель МАИ Дмитрий Сошников подтверждает: искусственный интеллект действительно размывает границу между реальностью и вымыслом. Но с Луной особый случай.

«Подделать полёт к Луне в реальном времени с учётом тысяч параметров — траектории, задержек сигнала, радиационной обстановки, работы двигателей и стыковок — даже с помощью ИИ идеально невозможно», - говорит он.

И главный вопрос: а зачем фальсифицировать?