Пользователи Galaxy S26 Ultra пожаловались на зеленую полосу на экране

У флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra зафиксированы первые случаи появления дефектной вертикальной зелёной линии на экране. Соответствующие фото и видео начали распространяться на форуме Reddit и соцсети X (ранее Twitter), сообщает iXBT.

На текущий момент зафиксированы единичные инциденты, что не позволяет оценить масштаб проблемы. Однако сам дефект не является новым для устройств Samsung: аналогичные случаи ранее фиксировались в моделях Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S22 Ultra, а также в последующих поколениях серии Galaxy S и складном Samsung Galaxy Z Fold 4.

Как правило, дефект проявляется без видимых механических повреждений и без очевидной причины — в какой-то момент на экране появляется вертикальная линия различной толщины. В предыдущих случаях Samsung признавала проблему и в отдельных регионах предлагала бесплатную замену дисплея при отсутствии следов внешнего воздействия.

Если количество обращений пользователей увеличится, компании, вероятно, придется вновь реагировать на ситуацию.