РГО запускает проект для популяризаторов науки

Русское географическое общество (РГО) объявило о запуске нового просветительского проекта «Лектор РГО», направленного на поиск и поддержку спикеров в области географии и смежных дисциплин. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

С 20 апреля по 15 июля РГО будет принимать заявки от соискателей старше 18 лет на сайте проекта lector.rgo.ru. Кандидатам необходимо заполнить анкету и предоставить свою видеолекцию, посвященную географии, природе, исследованиям или культурному наследию России. По условиям конкурса, работы должны основываться на научной базе и исключать заимствования или рекламный контент.

«Это не просто рассказ о поездке, а яркое, интересное и понятное широкой аудитории выступление, демонстрирующее опыт и знания лектора», - подчеркнули в РГО.

Процедура отбора включает экспертную оценку присланных материалов, по итогам которой лучшие авторы будут допущены к очному финалу. Финальный этап запланирован на октябрь 2026 года - он пройдет на площадках лекториев РГО в Москве и Санкт-Петербурге. Победители конкурса получат сертификаты на туристические поездки по России. Организаторы подчеркивают, что проект нацелен на формирование пула экспертов, способных адаптировать научные знания для широкой аудитории.

Проект «Лектор РГО» продолжает линейку образовательных программ Русского географического общества. Ранее РГО уже запускало массовые проекты, такие как «Географический диктант». Сейчас ставка делается на подготовку лекторов, которые смогут профессионально и интересно рассказывать о внутреннем туризме и национальном наследии.