Huawei представила смарт-часы со встроенными наушниками

Huawei представила второе поколение гибридных Huawei Watch Buds 2, совмещающих функции смарт-часов и беспроводных наушников. Об этом сообщает GizmoChina.

Модель получила обновленный дизайн и премиальные материалы: корпус выполнен из титанового сплава, а защиту дисплея обеспечивает стекло Kunlun 2. Устройство оснащено 1,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 466х466 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит.

Huawei Watch Buds 2 поддерживает расширенные функции мониторинга здоровья, включая отслеживание сна, анализ вариабельности сердечного ритма и оценку эмоционального состояния. Также заявлена функция оценки риска развития сахарного диабета. Для пользователей с активным образом жизни предусмотрено более 90 спортивных режимов.

Часы также оснащены NFC, поддерживает основные спутниковые системы навигации, включая BeiDou, GPS, ГЛОНАСС и Galileo, а также функцию цифрового автомобильного ключа. Аккумулятор емкостью 410 мАч обеспечивает до трех дней автономной работы.

Ключевым элементом гаджета стали встроенные TWS-наушники, размещенные внутри корпуса и автоматически заряжающиеся при хранении в «кейсе». Гарнитура поддерживает активное шумоподавление и режим прозрачности, оснащена микрофоном с костной проводимостью и функцией автоматического определения левого и правого уха. Время автономной работы наушников составляет до трех часов с включенным шумоподавлением и до четырех часов без него.

Huawei Watch Buds 2 предлагается в черном, серебристом и коричневом цветах по цене от 3488 юаней (около 38,8 тыс. руб.).