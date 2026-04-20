Ученый рассказал, где в России смогут увидеть астероид-«трехэтажку»

Жители России смогут наблюдать астероид Апофис без использования оптических приборов. 13 апреля 2029 года этот объект, сопоставимый по габаритам с трехэтажным зданием, пройдет всего в 32 тысячах километров от нашей планеты.

Его траектория будет пролегать непосредственно над российской территорией.

«Апофис пройдет над Россией. Видно его будет прежде всего в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярском краем, Якутией и Камчаткой», – пояснил в разговоре с ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Специалисты спешат заверить: столкновения Апофиса с Землей не произойдет. Однако зрелище ожидается впечатляющим. Геостационарные спутники находятся на высоте около 35 тысяч километров. Данное же небесное тело минует нас на еще меньшем расстоянии.

Обнаружен этот астероид был в 2004 году. Свое название он получил в честь древнеегипетского божества, олицетворяющего мрак и хаос. Несмотря на зловещее имя, по оценкам исследователей, оснований для тревоги нет.

За передвижением космического гостя будут следить не только астрономы-любители, устремившие взгляд в небо. К этому событию готовятся NASA и Европейское космическое агентство, запланировавшие специальные исследовательские проекты. Зонд OSIRIS-APEX уже направляется к цели, а миссия RAMSES находится в стадии подготовки к старту.