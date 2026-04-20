В почве найдены микроорганизмы со «сверхспособностями»

Крошечные почвенные организмы, такие как бактерии и грибы, обладают «сверхспособностями», которые позволяют им проникать в атмосферу и вызывать дождь. К такому выводу пришли ученые.

Исследование показало, что микроорганизмы способствуют образованию кристаллов льда в облаках. Они вызывают образование льда при более высоких температурах, чем неживые частицы, такие как пыль или сажа.

Известно, что некоторые бактерии, в первую очередь Pseudomonas syringae, используют специальные белки для замерзания воды. Бактерии перемещаются с листьев растений в облака, вызывая дождь. Они используют специальные белки, чтобы заставить воду замерзать при температуре до минус 2 градусов Цельсия.

Недавние исследования показали, что грибы (такие как Fusarium и Mortierella) также обладают таким эффектом. Они попадают в атмосферу из почвы или растений с помощью ветра. Затем они провоцируют формирование кристаллов льда, становятся более тяжелыми и выпадают в виде дождя или снега. Этот дождь затем питает лесную подстилку, стимулируя дальнейший рост бактерий и грибков, создавая самоподкрепляющийся цикл «биоосаждений».

Исследование показало, что даже организмы, погребенные в почве, могут влиять на атмосферу. Способность образовывать лед, вероятно, дает грибам преимущество в выживании, позволяя им сохранять влагу и защищаться от замерзания, сообщает Science Advances (SciAdv).

