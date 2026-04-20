Американский астронавт Рид Уайзман опубликовал новое видео, снятое на борту космического корабля «Орион». Командир «Артемиды-2» показал редчайшие кадры Земли, которая уходит за лунный горизонт.

Уайзман отметил, что снял небольшой ролик на iPhone 17 Pro Max с 8-кратным зумом, чтобы передать красоту движения космических объектов примерно на уровне человеческого глаза.

«Я как будто наблюдал за закатом на пляже и не смог устоять перед записью горизонта Земли на смартфон. Я едва мог разглядеть Луну через окно люка стыковки, но iPhone идеально подошёл, чтобы передать этот вид… Это необрезанное, необработанное видео с 8-кратным зумом, что сопоставимо с видом человеческого глаза. Наслаждайтесь».

Миссия «Артемида-2» завершилась 11 апреля, спустя девять дней после запуска в США. Экипаж отдалился от Земли на рекордные 407 тысяч километров, сделал огромное количество фотографий и видеозаписей Луны, после чего успешно вернулся на Землю.