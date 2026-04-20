Ученые ищут причины стремительного обмеления озера Иссык-Куль

За последнее столетие уровень озера Иссык-Куль в Кыргызстане снизился более чем на три метра. Ученые пытаются объяснить это природной цикличностью, изменениями климата и человеческим фактором.

Озеро Иссык-Куль считается уникальным, окутано множеством легенд и нередко именуется "горной жемчужиной". Некогда на его берегах процветали средневековые города, ныне скрытые под водой. Сегодня это курортный центр, привлекающий туристов как из Кыргызстана, так и из близких ему стран - России, Казахстана и Узбекистана. На берега "тянь-шаньского моря" отдыхающие приезжают чаще всего летом.

В последние несколько лет, как признают официальные источники, озеро стремительно мелеет. Первыми тревогу забили жители прибрежных сел и городов. Несколько дней назад социальные сети в республике облетела серия видеороликов, в которых наглядно демонстрировалось, как далеко отступило озеро с прошлого года. Следом озабоченность происходящим выразил парламент. Законодатели предложили правительству разработать комплексную госпрограмму, которая предусматривала бы меры по защите водоема, мониторингу водосбросов из рек, а также решению проблем с ирригацией. Задача - остановить обмеление и восстановить уровень озера в течение ближайших десяти лет.

Получится ли? Как полагают в Службе водных ресурсов Кыргызстана, главные причины стремительного обмеления Иссык-Куля - человеческий фактор и глобальное изменение климата. Республика на протяжении нескольких лет переживает период так называемого маловодья и продолжительных засух. Уровень осадков в Кыргызстане заметно сократился, и фермеры все чаще вынуждены отводить воду для полива из рек, стекающих в озеро. Все это, по оценкам специалистов, уже привело к тому, что озера достигают в основном только крупные реки. Остальные - более 60 из 97, впадавших в Иссык-Куль, не доносят до него свои воды, а на месте 30 из них ближе к берегу "горной жемчужины" наблюдаются высохшие русла. Чтобы восстановить эти реки, фермерские хозяйства Приссыккулья необходимо перевести на капельное орошение.

В отделе гидрологии Кыргызгидромета при МЧС республики, в свою очередь, отмечают, что уровень Иссык-Куля редко бывал стабильным. Постоянное наблюдение за озером специалисты ведут с 1926 года. С тех пор береговая линия неоднократно менялась. С 1930 по 1998 год наблюдалось резкое снижение уровня озера. С 1999-го по 2006-й объем воды в нем частично восстановился и до 2018-го оставался стабильным. Затем озеро вновь начало мелеть. В общей сложности за последние сто лет уровень Иссык-Куля снизился на 3,3 метра.

В Национальной академии наук (НАН) Кыргызстана, вместе с тем, призывают не преувеличивать влияние человеческого фактора. Глава НАН республики Канатбек Абдрахматов заявил, что уровень озера Иссык-Куль в прошлом неоднократно и существенно менялся, а береговая линия отступала на сотни метров от современной. 5-7 тысяч лет назад, к примеру, в северной части озера она располагалась на 1,25 километра южнее от наблюдаемой ныне.

По словам Канатбека Абдрахматова, колебания носят циклический характер и фазы могут длиться сотни лет. При этом только за последние 170 лет Иссык-Куль обмелел на 14 метров.

"Вероятно, мы наблюдаем естественный этап понижения уровня воды, - пояснил он. - То есть ту самую фазу обмеления".

Кстати, это, а также сейсмические процессы в Приссыккулье объясняют еще один феномен "горной жемчужины" - затопленные средневековые поселения. Городища, относящиеся к разным историческим эпохам, располагаются на глубине нескольких метров в разных частях акватории озера. Их со второй половины XX века с переменным успехом исследуют как кыргызские, так и российские ученые.

Иссык-Куль входит в 30 крупнейших по площади озер мира и десятку самых глубоких на Земле (глубина озера превышает 660 метров). Оно расположено на севере Кыргызстана на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Озеро бессточное, а из-за солености воды не замерзает зимой. В письменных источниках Иссык-Куль упоминается с конца II века до нашей эры.