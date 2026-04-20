Названа самая химически необычная планета

Исследование, опубликованное в Geochimica et Cosmochimica Acta, уточняет представления о составе и эволюции Меркурия. Данные космических миссий вместе с лабораторным моделированием показывают, что это одна из самых химически необычных планет Солнечной системы.

Меркурий характеризуется крайне низким содержанием железа, высоким уровнем серы и восстановленным химическим состоянием — это означает, что его вещества обогащены электронами по сравнению с земными породами. В планетологии это считается крайне редкой комбинацией. По оценке авторов работы, Меркурий — самая восстановленная планета среди известных объектов Солнечной системы.

Почему земные модели не подходят

«Поверхность Меркурия выглядит совершенно иначе, чем поверхность Земли. Привычные модели земной магматической эволюции плохо применимы: данные зондов дают фрагментарную картину, а прямых образцов нет», — отмечает Радждип Дасгупта из Университета Райса.

Это создает серьезную проблему в интерпретации: состав поверхности Меркурия плохо укладывается в привычные земные модели формирования коры и мантии. Поэтому ученые обращаются к косвенным аналогам, включая метеориты, чтобы понять, как могла формироваться такая химия.

Метеорит Индарх как аналог первичного вещества

Ключевым объектом стал метеорит Индарх, найденный в Азербайджане в 1891 году. Его химический состав оказался близок к предполагаемому составу исходного материала Меркурия.

«Индарх химически так же восстановлен, как и горные породы на Меркурии», — говорит Ишен Чжан, ведущий автор исследования.

По его словам, этот метеорит может представлять собой один из строительных блоков планеты, сохранившихся с ранних этапов формирования Солнечной системы.

Лабораторная имитация недр Меркурия

Ученые создали модель расплава на основе состава Индарха (речь идет о веществе, которое нагрели до состояния, аналогичного магме в мантии) и провели эксперименты при высоких давлениях и температурах, соответствующих условиям мантии Меркурия. В специальных установках смесь нагревали до магматических состояний и отслеживали процесс кристаллизации.

Эксперименты показали устойчивый эффект: сера резко снижает температуру, при которой расплав начинает затвердевать. Это означает, что магмы на Меркурии могут оставаться жидкими значительно дольше, чем земные аналоги при сопоставимых условиях.

Роль серы в изменении химии планеты

На Земле и Марсе сера в основном связывается с железом. Однако на Меркурии железа мало, и сера перераспределяется на другие элементы — магний и кальций, которые обычно участвуют в формировании силикатных минералов.

В нормальных земных условиях эти элементы связываются с кислородом, формируя устойчивую силикатную сеть — основу земной коры и мантии. На Меркурии же часть кислорода замещается серой. Это ослабляет структуру минералов и делает их менее устойчивыми к кристаллизации.

Именно этот эффект, по данным исследования, приводит к понижению температур затвердевания магм и изменяет сам механизм формирования твердой мантии.

Последствия для формирования планеты

«Поскольку Индарх может представлять состояние протопланеты Меркурия, эти результаты показывают, что планета, вероятно, формировалась уже с серой в структурных позициях, которые на Земле занимает кислород», — объясняет Чжан.

Это означает, что базовая химия Меркурия изначально отличалась от земной, а не изменилась позднее.

Такое распределение элементов радикально меняет сценарий затвердевания мантии и последующей геологической эволюции планеты.

Пересмотр планетарной эволюции

По словам Радждипа Дасгупты, работа расширяет сам подход к планетологии. Вместо того, чтобы экстраполировать земные процессы на другие планеты, необходимо учитывать их собственные химические системы.

В случае Меркурия сера играет роль, сопоставимую с водой или углеродом на Земле: она управляет плавлением, кристаллизацией и структурой магм. Это означает, что геологическая история планеты могла развиваться по принципиально иному сценарию, чем у Земли или Марса.