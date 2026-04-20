NASA разрабатывает план «Большой взрыв» для спасения «Вояджеров»

Американское космическое агентство работает над амбициозным планом под названием «Большой взрыв», который должен продлить работу зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», находящихся на расстоянии более 25 млрд км от Земли. Как сообщило NASA, 27 февраля во время планового маневра у «Вояджера-1» неожиданно упал уровень мощности.

Любое дальнейшее снижение могло привести к срабатыванию системы защиты, которая автоматически отключит компоненты, чтобы спасти зонд. Восстановление в таком случае — длительный и рискованный процесс.

Чтобы избежать этого, команда миссии решила отключить один из научных приборов — эксперимент по изучению низкоэнергетических заряженных частиц (LECP). Это даст «Вояджеру-1» примерно год дополнительной работы.

«Хотя никто не хочет отключать научный прибор, это лучший из доступных вариантов», — заявил руководитель миссии Карим Бадаруддин.

При этом двигатель прибора, потребляющий всего 0,5 Вт, оставили включенным — так у команды будет шанс когда-нибудь снова запустить LECP, если появится дополнительная энергия.

План «Большой взрыв» предполагает более масштабную реорганизацию энергопотребления на обоих зондах. Идея в том, чтобы одновременно заменить группу энергопотребляющих устройств (отсюда название) — отключить одни и переключить питание на другие, менее энергозатратные, сохраняя при этом тепло и возможность сбора научных данных. NASA планирует протестировать новый режим на «Вояджере-2» в мае–июне, а на «Вояджере-1» — не ранее июля. Если все сработает, есть шанс, что отключенный прибор на «Вояджере-1» снова включится.

Миссии «Вояджеров» длятся уже 48 лет, хотя изначально NASA рассчитывало на четыре года — именно столько требовалось, чтобы долететь до Юпитера и Сатурна. На каждом зонде было по десять приборов, сейчас работают только по три.