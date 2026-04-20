Для ПК и Android выпустили внешний «ноутбук» в виде клавиатуры и монитора

Стартап VitaLink представил одноименное устройство с 13-дюймовым экраном, встроенной акустикой и клавиатурой с RGB-подсветкой. Об этом сообщает NotebookCheck.

Ключевая особенность устройства заключается в отсутствии собственной «начинки»: у VitaLink нет процессора и памяти — гаджет функционирует исключительно в связке с внешним ПК. Дисплей может использоваться в качестве дополнительного экрана для ноутбуков и настольных систем. Заявлена совместимость с устройствами под управлением Windows, macOS, Linux и Android.

Клавиатура выполнена в полноразмерном формате с цифровым блоком и низкопрофильными кейкапами. Корпус изготовлен из алюминия, толщина в сложенном состоянии составляет 20 мм, а вес — 1,2 кг. Экран раскрывается на 180 градусов. Подключение осуществляется через два порта USB Type-C, встроенный аккумулятор отсутствует.

Дисплей на 13 дюймов имеет разрешение 3840х1600 пикселей при соотношении сторон 2,4:1 и частоту обновления 60 Гц. Также реализована поддержка сенсорного мультитач-ввода.

Проект запущен на платформе Kickstarter по цене от $279 (около 21,2 тыс. руб.). Начало поставок ожидается в сентябре 2026 года.