В Сибири обнаружили останки мамонтов возрастом более 11000 лет

Столь древние останки животного в Красноярском крае нашли во время раскопок перед строительством нового келейного корпуса.

В микрорайоне Удачный города Красноярска археологи ведут раскопки на участке, где запланировано возведение нового келейного корпуса Успенского монастыря. Снимками с места работ поделился сенатор и экс-губернатор региона Александр Усс.

Всего исследователям удалось извлечь более трех тысяч артефактов. Среди них многочисленные фрагменты костей мамонта, примерный возраст которых оценивается в 11 700 лет, а также практически полный скелет древней лошади.

Все найденные останки направили в лабораторию для детального изучения и уточнения датировки – передает prmira со ссылкой на "КП-Красноярск".