Астронавты «Артемиды-2» и станции «Тяньгун» установили космический рекорд

Историческая миссия «Артемида-2» побила несколько рекордов — от расстояния до Земли и обратной стороны Луны до общей пройденной дистанции. Теперь выяснилось, что на ее счету еще одно достижение, установленное совместно с китайской космической станцией «Тяньгун».

О нем пишет Space.com со ссылкой на подсчеты астрофизика Джонатана Макдауэлла, который раньше руководил группой обработки данных телескопа «Чандра» в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. Из них следует, что в моменте тайконавты и астронавты оказались на максимальном расстоянии, когда-либо разделявшем землян.

Согласно результатам вычислений ученого, 6 апреля, когда «Орион» облетал наш спутник с обратной стороны, в 22:21 UTC расстояние от лунного корабля до МКС достигло 419 578 км, а до «Тяньгун» в 22:22 — 419 656 км.

«Когда НАСА объявило о рекорде удаленности от Земли, я сразу подумал: а не будет ли дистанция до МКС еще больше? — поделился Макдауэлл. — Сначала мне было лень этим заниматься, но потом несколько человек в соцсетях и в письмах спросили меня о том же. Пришлось взяться за расчеты».

Предыдущий рекорд был установлен в апреле 1970 года во время почти что провальной миссии «Аполлон-13». Тогда астронавты после взрыва на пути к Луне пошли на рискованный маневр — использовали лунную гравитацию для возврата к Земле. В то время не было космических станций на орбите, поэтому нынешний рекорд стал возможным только теперь.

По мнению Макдауэлла, этот рекорд ознаменовал начало перехода к другой парадигме восприятия космических расстояний: от «как далеко люди от Земли» к «как широко рассредоточено человечество».