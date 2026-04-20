Был ли легендарный король Артур реальной исторической фигурой?

По легендам, король Артур и его рыцари были неутомимыми героями, совершившими множество подвигов. Некоторые истории утверждают, что он родился где-то между V и VII веками в британском Корнуолле. Но существовал ли легендарный король в реальности? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Некоторые ученые считают, что Артур — вымышленная фигура, придуманная в IX веке. Наиболее раннее упоминание мифического короля встречается в тексте под названием Historia Brittonum, или «История бриттов», написанном в 829 веке в Уэльсе. Автором, возможно, был монах по имени Ненний.

Книга называет Артура не королем, но военачальником, который защищал Британию от вторжения саксов примерно в 500 году. Правда, текст проявляет очевидные признаки редактуры; его составили из фрагментов других произведений, скорее всего, написанных на латыни. Однако в других сочинениях, на которые опирался автор Historia Brittonum, нет персонажа Артура — похоже, уэльский монах просто выдумал его.

Для контекста, в начале IX века англо-саксонские королевства контролировали большую часть Британии и подступали к Уэльсу. На этом фоне неудивительно, что писатель того времени захотел бы создать персонажа, который смог успешно противостоять захватчикам. Поэтому сторонники данной гипотезы считают, что Артур был символом сопротивления саксам. По мнению историков, в то время в Британии было достаточно реальных королей и военачальников, которые сражались не только между собой, но и с захватчиками.

Тем не менее, другая часть ученых считает, что король Артур мог быть реальной фигурой. В качестве доказательства этой теории некоторые ученые ссылаются на Annales Cambriae, или «Анналы Уэльса» — серию текстов, которая документирует исторические события в Уэльсе и прочих частях региона. Анализ двух анналов из цикла, обсуждающих Артура, подсказывает, что эти фрагменты могли быть написаны в VI веке.

Хотя самая ранняя из сохранившихся копий Annales Cambriae датируется примерно 1100 годом, язык, используемый в тех фрагментах, что говорят об Артуре, частично анахронистичен — он отражает произношение слов, характерное для VI века, когда Римская империя в Британии пала. Таким образом, анналы, упоминающие легендарного короля, могли быть написаны гораздо раньше, а сам Артур вполне мог жить в реальности. И в реальном мире он был бы королем или принцем, хотя исторические источники не называют его таковым.

Есть и менее оптимистичные прочтения этого источника, но они тоже согласны, что Артур мог быть реальной исторической фигурой. Из двух анналов, говорящих о нем, вторые потенциально могут быть правдой. Фрагмент, датированный 537 годом, обсуждает Артура и Медраута (также известного как Мордред) — возможного сына или племянника короля. Как утверждает книга, они оба погибли в битве при Камланне.

Текст также упоминает чуму в Британии и Ирландии. Из других исторических источников и археологических находок мы знаем, что возможная эпидемия бубонной чумы захлестнула Средиземноморье в 536 году, и могла достичь британских берегов к 537-му.

Помимо этого, примечательно, что между серединой VI и VII века в Британии и Ирландии членов королевских семей чаще начали называть Артуром. То есть, короли, которые давали им имена, скорее всего, отталкивались от другого известного Артура. А он, в свою очередь, мог быть реальным военачальником, хотя никто не может сказать наверняка.

Историки согласны лишь в одном: если Артур был настоящим человеком, то он наверняка сильно отличался от своего книжного образа. Ланселот, Гвиневера и Рыцари круглого стола наверняка были вымышленными персонажами, которые появились в мифах позже.