В Новгородской области нашли туфли XII века с надписями

Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) исследовали кожаные изделия XII-XV веков из раскопок в Старой Руссе и обнаружили, что жители средневекового города маркировали свою обувь буквами.

На трех фрагментах мягких выворотных туфель второй половины XII века вырезаны надписи "NO", "П " и "КН", сообщили ТАСС в Центре археологических исследований НовГУ.

"Можно осторожно предположить существование в это время локальной традиции маркировки обуви, при которой владельцы использовали не какие-либо знаки, а именно буквы. Нужно заметить, что 38 из 58 найденных на момент исследования берестяных грамот в Старой Руссе датируются второй половиной XII века. Меченые буквами туфли - дополнительное свидетельство использования письменности в быту", - отметили авторы исследования.

Ученые также изучили 24 подошвы обуви XVII-XIX веков из поздних напластований Соборной площади Старой Руссы. Клейма разделили на две группы. Первая - линии, нанесенные на подошвы в области свода стопы, которые встречаются на женской обуви с наружным каблуком - крокулем, получившей распространение в конце XVI - начале XVII века. Вторая группа - оттиски круглых штампов: многолепестковые розетки, кружки и кружки с "ресничками" диаметром 5-7 мм. От одного до пяти оттисков располагаются вертикальной или горизонтальной линией. Часть такой обуви изготовлена по европейской технологии затяжки на колодке с использованием ранта, которая пришла в Россию в начале XVIII века.