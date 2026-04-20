Новый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном выйдет позже ожидаемого

Apple не станет выпускать этой осенью MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем. Релиз устройства сместился ближе к началу 2027 года, сообщает Bloomberg.

Ключевой причиной корректировки сроков называют дефицит компонентов, в частности оперативной памяти и SSD-накопителей. Аналогичные ограничения повлияли и на график выхода Mac Studio, которое также откладывается.

Ожидается, что новая версия MacBook Pro получит сенсорный OLED-дисплей с вырезом Dynamic Island, а также будет оснащена чипами следующего поколения Apple M6 Pro и M6 Max.

По слухам, программная база для сенсорного интерфейса уже находится в высокой степени готовности: соответствующие изменения планируется внедрить в macOS 27 к осени, что указывает на производственный, а не программный характер задержек.

Согласно имеющимся данным, сенсорный интерфейс предложит адаптивные элементы управления, включая динамически масштабируемые кнопки в строке меню.

Вопрос позиционирования устройства остается открытым. Предполагается, что Apple выделит OLED-версию MacBook Pro в отдельный премиальный сегмент с более высокой ценой, а текущие модели на базе чипов M5 сохранят существующий ценовой уровень.