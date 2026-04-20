Земля становится ярче с каждым годом

Яркость ночного освещения Земли увеличивается с каждым годом, заявили ученые. Но интенсивность этого процесса нестабильна и колеблется в зависимости от региона.

Исследователи из Университета Коннектикута (США) проанализировали более 1,1 млн спутниковых снимков, сделанных за последние девять лет. Результаты показали, что с 2014 по 2022 годы искусственное освещение планеты увеличилось на 16%. Однако некоторые участки Земли, напротив, стали более тусклыми.

Ученые проанализировали спутниковые снимки размером 1,16 м. При этом они отфильтровывали помехи от лунного света, облаков и атмосферных воздействий. По их словам, исследование было похоже на наблюдения за «сердцебиением» планеты.

Лидером по темпам роста оказалась Азия. В Китае и северной Индии уровень освещенности в ночное время «вырос» вместе с развитием городов. Города западного побережья США также становились ярче по мере увеличения их населения.

При этом в Европе яркость освещения значительно снизилась из-за мер по энергоэффективности. Во Франции она упала на 33%, в Великобритании — на 22%, в Нидерландах — на 21%. Такая же тенденция наблюдалась на восточном побережье США. В Венесуэле ночная подсветка потускнела на 26% из-за экономических причин, сообщает The Guardian.

Понимание того, где по всему миру происходит растрата газа, и доступность этих данных для общественности имеют огромное значение для энергетической, экономической и экологической безопасности, подчеркнули ученые.

