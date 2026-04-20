Samsung задерживает обновления Google Play для Galaxy S26 Ultra

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra поставляется со старой версией обновления Google Play и до сих пор не получил свежую версию. Это может угрожать безопасности пользователей, сообщает портал NotebookCheck.

Samsung Galaxy S26 Ultra до сих пор использует пакет обновлений Google Play от 1 ноября 2025 года. При этом актуальная версия была выпущена 6 апреля 2026 года. Таким образом, разрыв между обновлением систем безопасности и компонентами экосистемы Google составляет почти полгода.

Подобная ситуация уже фиксировалась ранее в линейке Samsung Galaxy S25, где обновления Google Play также задерживались на протяжении нескольких месяцев. Впоследствии компания смогла нормализовать график их распространения.

Эксперты считают, что текущие сложности носят временный характер и будут устранены в рамках дальнейших программных обновлений для серии Galaxy S26.

Galaxy S26 Ultra поставляется с предустановленной версией Android 16 и фирменной оболочки One UI 8.5. Samsung обещает семь лет обновлений Android и системы безопасности.