Представлена Claude Opus 4.7 – что может флагманская модель ИИ?

Anthropic, один из ведущих разработчиков в сфере ИИ, представил новую модель – Claude Opus 4.7. Она ориентирована на разработчиков и специалистов в области технологий и предлагает расширенные возможности для работы с кодом и сложными задачами.

Примечательно, что в пресс-релизе отмечается: Opus 4.7 уступает по мощности модели Claude Mythos. Последнюю компания сочла слишком потенциально опасной для публичного релиза.

Продвинутые возможности программирования

Ключевое обновление Claude Opus 4.7 – способность самостоятельно справляться со сложными задачами программирования. Модель может выполнять многоэтапные процессы без постоянного контроля со стороны человека.

Система не только следует инструкциям, но и проверяет собственные результаты перед тем, как выдать ответ. Это позволяет делегировать ей длительные и комплексные рабочие процессы.

Производительность и конкуренция

Согласно внутренним тестам Anthropic, Opus 4.7 превосходит предыдущую версию Opus 4.6, а также конкурирует с такими моделями, как GPT-5.4 и Gemini 3.1 Pro, особенно в задачах автономного программирования и вычислений.

При этом модель уступает Claude Mythos Preview – версии, доступной ограниченному кругу партнёров, включая Apple, и не предназначенной для массового использования. Тем не менее, Opus 4.7 уже считается одной из самых функциональных универсальных моделей на рынке.

Улучшенная работа с памятью

В модели переработан механизм работы с памятью. Claude Opus 4.7 может сохранять важные заметки и контекст в рамках длительных задач, включая работу в нескольких сессиях.

Это снижает требования к объёму вводимого контекста и упрощает переход между задачами.

Улучшенная работа с изображениями и дизайном

Помимо программирования, модель получила значительные улучшения в обработке изображений. Claude Opus 4.7 поддерживает анализ изображений более высокого разрешения.

В профессиональных задачах она также демонстрирует более продвинутый визуальный подход – способна создавать интерфейсы, презентации и документы с акцентом на эстетику и качество.

Доступность и стоимость

Claude Opus 4.7 уже доступен через Claude AI, API Anthropic, а также через партнёрские платформы, включая Microsoft Foundry.

Стоимость осталась на уровне предыдущей версии: