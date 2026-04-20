Китай испытал систему беспроводной зарядки дронов в полете

Китайская исследовательская группа из Сидяньского университета (Xidian University) протестировала систему передачи энергии на беспилотник с помощью микроволн. Как сообщает Синьхуа, установка способна заряжать дрон прямо в воздухе, без кабелей и посадок.

Суть системы в наземном излучателе, который формирует направленный микроволновый луч. Он отслеживает дрон и передает энергию на антенную решетку, установленную под корпусом аппарата. По сути, это непрерывная дистанционная зарядка во время полета.

Движущаяся система наведения

Главное отличие эксперимента — подвижность обеих частей. И дрон, и наземная установка могут перемещаться, при этом луч остается точно наведенным на приемник. Для этого инженеры использовали сочетание GPS-навигации, систем слежения в реальном времени и алгоритмов автокоррекции курса.

Руководитель проекта Сонг Ливэй отмечает, что ключевой проблемой было удержание точного совмещения луча и приемника в динамических условиях. Решение оказалось комплексным — система постоянно пересчитывает положение дрона и корректирует направление излучения.

Испытания и результат

В ходе тестов беспилотник с неподвижным крылом удерживался в воздухе около 3,1 часа на высоте около 15 метров. Питание при этом не прерывалось, что подтвердило устойчивость передачи энергии в реальных условиях движения.

Главный практический эффект технологии — увеличение времени автономного полета дронов. Вместо частых посадок для замены батарей аппараты могут дольше находиться в воздухе и выполнять задачи наблюдения, мониторинга инфраструктуры, экологического контроля или картографирования.

Отдельно отмечается, что такая система потенциально может уменьшить зависимость от тяжелых аккумуляторов. Освободившийся вес можно использовать для дополнительного оборудования — камер, сенсоров или вычислительных модулей, что расширяет функциональность небольших платформ.

Конкуренция технологий

США и Китай параллельно развивают разные подходы к беспроводному питанию дронов. Агентство DARPA поддерживает проекты радиочастотной и лазерной передачи энергии, а частные компании демонстрируют прототипы лазерной зарядки в воздухе.

У каждого метода есть ограничения. Лазеры обеспечивают высокую точность и дальность, но чувствительны к погоде — туман, пыль и турбулентность резко снижают эффективность.

Микроволновая передача, напротив, более устойчива к погодным условиям и хуже зависит от прямой видимости. Есть и еще одно преимущество: один передатчик потенциально может питать сразу несколько дронов.

Если технология будет доведена до практического уровня, конструкция беспилотников может измениться. Им потребуется меньше аккумуляторов, а освободившийся вес можно будет использовать под сенсоры или полезную нагрузку.