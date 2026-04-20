На раскопках у Успенского монастыря обнаружили тысячи артефактов

В Красноярске на территории местного Успенского монастыря обнаружили крупный комплекс древних находок. О результатах раскопок сообщил в своих социальных сетях сенатор Александр Уcс.

Исследования велись в рамках подготовительных работ перед строительством нового жилого корпуса для монахов. По данным сенатора, ожидания специалистов были значительно превзойдены: из грунта извлекли свыше трех тысяч различных артефактов.

В числе наиболее значимых находок названы фрагменты костей мамонта, а также почти полностью сохранившийся скелет лошади. По предварительным оценкам ученых, возраст этих останков превышает 11,7 тысячи лет.

Александр Уcс отметил, что Красноярск в очередной раз подтвердил репутацию территории, где человек и природа оставили следы глубокой древности.

Все обнаруженные образцы направлены в лабораторию для детальных исследований. Специалистам предстоит уточнить возраст, происхождение и контекст находок, чтобы более точно определить, к каким периодам и природным условиям они относятся.

Все обнаруженные образцы направлены в лабораторию для детальных исследований. Специалистам предстоит уточнить возраст, происхождение и контекст находок, чтобы более точно определить, к каким периодам и природным условиям они относятся.