«Яндекс» готовит запуск собственного виртуального оператора связи

«Яндекс» может летом выйти на рынок MVNO, по данным источников «Коммерсанта». Компания намерена реализовать проект на инфраструктуре «Вымпелкома», используя модель Medium MVNO. В таком формате базовый оператор сохраняет за собой управление радиосетью и частью технической инфраструктуры, тогда как новый игрок берет на себя ключевые бизнес-функции: разработку продукта, биллинг, настройку сервисов под пользователей, а также маркетинг, продажи и клиентскую поддержку.

Окончательное название будущего оператора пока не определено.

В марте связанная с «Яндексом» структура — АО «Хэдвиг» — получила лицензию на оказание услуг связи по MVNO-модели в крупнейших городах и агломерациях: Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. Именно эти регионы считаются ключевыми для бизнеса компании, поскольку здесь сосредоточена основная часть ее аудитории. При этом ни в «Вымпелкоме», ни в «Яндексе» официально комментировать ситуацию не стали.

«Вымпелком» уже активно развивает партнерства в сегменте виртуальных операторов. Ранее компания стала третьим инфраструктурным партнером для MVNO Т-Банка после Т2 и МТС, а также запустила на своей сети проект MVNO Альфа-банка. В компании рассчитывают существенно нарастить долю на рынке MVNO — до 25% к 2028 году, тогда как сейчас она не превышает 1%.

По состоянию на середину 2025 года лидером сегмента остается Yota, работающая на сети МегаФон: у нее около 9,5 млн абонентов, что соответствует примерно 45% рынка. Следом идет «Т-Мобайл» с 4,6 млн пользователей (22%), а третью позицию занимает «СберМобайл» с аудиторией около 4 млн человек (19%).

Эксперты сходятся в том, что запуск MVNO для «Яндекса» выглядит логичным шагом в развитии экосистемы: он даст компании больше контроля над пользовательским опытом, усилит подписочные сервисы и расширит возможности персонализации за счет доступа к дополнительным данным. Партнерство с «Вымпелкомом» считают рациональным из-за его гибкости и открытости к таким моделям.

При этом аналитики предупреждают, что проект потребует значительных инвестиций и окупится не сразу — ориентировочно через 3–5 лет. Существенно нарастить долю рынка будет сложно без агрессивного маркетинга и сильного продуктового отличия. Наиболее перспективной аудиторией для нового оператора называют молодых и цифрово-ориентированных пользователей в крупных городах, где позиции «Яндекса» уже сильны.