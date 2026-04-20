«Яндекс» готовит запуск собственного виртуального оператора связи на базе «Вымпелкома»
«Яндекс» может летом выйти на рынок MVNO, по данным источников «Коммерсанта». Компания намерена реализовать проект на инфраструктуре «Вымпелкома», используя модель Medium MVNO. В таком формате базовый оператор сохраняет за собой управление радиосетью и частью технической инфраструктуры, тогда как новый игрок берет на себя ключевые бизнес-функции: разработку продукта, биллинг, настройку сервисов под пользователей, а также маркетинг, продажи и клиентскую поддержку.
Окончательное название будущего оператора пока не определено.
В марте связанная с «Яндексом» структура — АО «Хэдвиг» — получила лицензию на оказание услуг связи по MVNO-модели в крупнейших городах и агломерациях: Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. Именно эти регионы считаются ключевыми для бизнеса компании, поскольку здесь сосредоточена основная часть ее аудитории. При этом ни в «Вымпелкоме», ни в «Яндексе» официально комментировать ситуацию не стали.
«Вымпелком» уже активно развивает партнерства в сегменте виртуальных операторов. Ранее компания стала третьим инфраструктурным партнером для MVNO Т-Банка после Т2 и МТС, а также запустила на своей сети проект MVNO Альфа-банка. В компании рассчитывают существенно нарастить долю на рынке MVNO — до 25% к 2028 году, тогда как сейчас она не превышает 1%.
По состоянию на середину 2025 года лидером сегмента остается Yota, работающая на сети МегаФон: у нее около 9,5 млн абонентов, что соответствует примерно 45% рынка. Следом идет «Т-Мобайл» с 4,6 млн пользователей (22%), а третью позицию занимает «СберМобайл» с аудиторией около 4 млн человек (19%).
Эксперты сходятся в том, что запуск MVNO для «Яндекса» выглядит логичным шагом в развитии экосистемы: он даст компании больше контроля над пользовательским опытом, усилит подписочные сервисы и расширит возможности персонализации за счет доступа к дополнительным данным. Партнерство с «Вымпелкомом» считают рациональным из-за его гибкости и открытости к таким моделям.
При этом аналитики предупреждают, что проект потребует значительных инвестиций и окупится не сразу — ориентировочно через 3–5 лет. Существенно нарастить долю рынка будет сложно без агрессивного маркетинга и сильного продуктового отличия. Наиболее перспективной аудиторией для нового оператора называют молодых и цифрово-ориентированных пользователей в крупных городах, где позиции «Яндекса» уже сильны.