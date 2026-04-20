Ученые выяснили, как можно использовать лунную почву

«Незрелая» лунная почва может оказаться пригодной для строительства дорог на Луне, поскольку не образует опасных пылевых облаков. К такому выводу пришли ученые из Университета Нотр-Дам и Университета Центральной Флориды. Результаты их работы были представлены на Лунно-планетарной научной конференции 2026 года (LPSC).

Освоение Луны в рамках программы Артемида требует решения одной из ключевых проблем — лунного реголита. Эта пыль чрезвычайно мелкая, обладает электростатическим зарядом, прилипает к оборудованию и может быть опасной для здоровья астронавтов, вызывая проблемы с дыханием и повреждая технику.

Исследователи сосредоточились на так называемом «незрелом» реголите — почве с более крупными частицами и меньшей степенью космического выветривания. В лабораторных условиях они проверили, как такая поверхность реагирует на движение луноходов.

Эксперименты проводились с использованием имитатора лунного грунта и трех типов колес, включая аналоги тех, что применялись в миссиях «Аполлон», а также конструкции, разрабатываемые для будущих аппаратов. Колеса совершили до 900 проходов по поверхности, имитируя длительную эксплуатацию.

Анализ показал, что структура «незрелого» реголита практически не меняется даже при многократных нагрузках. Частицы сохраняют форму и размер, а образование пыли остается минимальным. Это означает, что такая почва может выдерживать движение техники без образования опасных пылевых облаков.

Авторы отмечают, что это важный шаг для будущих лунных миссий. Использование участков с «незрелым» реголитом может упростить создание устойчивых маршрутов для луноходов и снизить риски для оборудования и экипажей.