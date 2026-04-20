Россия планирует уникальную миссию по исследованию астероида Апофис

Россия готовится к исторической космической миссии, целью которой станет сближение с астероидом Апофис. Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев заявил, что этот проект может стать первым в истории России успешным приземлением на небесное тело.

Согласно информации, предоставленной ТАСС, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ активно разрабатывает план по запуску российского малого спутника к астероиду Апофис. Спутник должен будет не только сблизиться с астероидом для получения его изображений, но также возможно приземлиться на его поверхность для сбора образцов грунта.

Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул важность этой миссии для изучения потенциальных угроз, связанных с астероидами. В 2029 году Апофис приблизится к Земле на расстояние всего 32 тысячи километров, что делает данное событие особенно актуальным.

Сергей Язев отметил, что даже простое сближение с Апофисом и получение детальных снимков его поверхности будет значительным достижением. На данный момент подобные изображения астероидов с близкого расстояния крайне редки. Ученый выразил надежду на успешное выполнение миссии, которая станет важным шагом для российской космонавтики.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году и имеет размеры около 350 метров. Его близкое прохождение мимо Земли вызывает интерес у ученых всего мира, что подчеркивает необходимость разработки эффективных методов наблюдения и исследования таких небесных тел. В дополнение к российской инициативе, запланированы миссии NASA OSIRIS-APEX и ЕКА RAMSES, которые также будут изучать Апофис в 2029 году.

