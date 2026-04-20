iPhone 17e получил один из самых устойчивых к царапинам экран

Новый смартфон iPhone 17e прошел серию фирменных тестов на прочность блогера JerryRigEverything. Судя по опубликованному на YouTube видео, смартфон получил улучшенные характеристики защитного стекла флагманского уровня.

В ходе тестов на царапины дисплей устройства продемонстрировал стандартный уровень устойчивости — следы появляются при воздействии материалов с твердостью 6 по шкале Мооса. Однако визуально повреждения остаются менее заметными по сравнению с предыдущими поколениями. Даже при более жестком воздействии инструментов с седьмым уровнем глубина царапин оказалась не сильной.

iPhone 17e оснащается закаленным стеклом Ceramic Shield 2, которое также используется во флагманской серии iPhone 17. Однако для бюджетной модели такое стекло используется впервые.

Испытания на изгиб также подтвердили высокую жесткость конструкции: корпус смартфона сохраняет форму даже при значительных механических нагрузках, что свидетельствует о повышенной прочности устройства в повседневной эксплуатации.