Ученый рассказал, есть ли мутанты в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Массовых видимых мутаций у животных, проживающих в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), не наблюдается.

Об этом заявил заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский в интервью «РБК-Украина».

«Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются», — сказал он.

По словам ученого, текущий уровень радиации в зоне отчуждения не настолько высокий, чтобы вызывать массовые видимые аномалии.

Вишневский добавил, что в природных условиях особи с отклонениями обладают низкой жизнеспособностью и, как правило, не выживают, поэтому не формируют устойчивую популяцию.

26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская авария. До сих пор в 72 населенных пунктах России остается повышенное количество радиации — в траве и молоке коров находят радиоцезий. О том, какие меры принимаются для мониторинга и очищения загрязненных областей, а также о мифах вокруг Чернобыльской катастрофы «Газете.Ru» рассказал доктор биологических наук, профессор Алексей Панов.