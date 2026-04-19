Ледник Гренландии полностью растаял 7000 лет назад, и это может повториться

Новое исследование в журнале Nature Geoscience показало, что одна из возвышенных областей на северо-западе Гренландского ледникового щита необычайно чувствительна даже к умеренному потеплению. Данные бурения свидетельствуют, что здесь уже происходило большое таяние в голоцене — относительно стабильной климатической эпохе, которая началась около 11 000 лет назад и продолжается до сих пор.

Голоцен считают временем климатической устойчивости. Именно тогда люди начали заниматься земледелием и делать первые шаги к цивилизации. Если естественные, мягкие изменения климата той эпохи смогли растопить купол Прадхо и удерживать его в отступившем состоянии тысячи лет, то при сегодняшнем антропогенном потеплении вопрос, когда лед снова начнет «откатываться», может быть лишь вопросом времени.

Целью исследования было пробурить толщу гренландского льда и достать древние породы и осадки из-под ледника. Парадоксально, но образцов камня и грунта из-под Гренландии у ученых меньше, чем лунного материала, хотя именно эти осадки могут быть ключом к истории ледникового щита. Команда изучила керн, поднятый с глубины около 509 м во время экспедиции 2023 года на вершину купола Прадхо.

Чтобы определить, когда осадок в последний раз находился на дневном свету, исследователи применили люминесцентное датирование. Метод основан на том, что минеральные зерна, будучи погребенными, накапливают энергию от естественной радиации. Когда зерна снова оказываются на свету, накопленная энергия высвобождается в виде слабого свечения. Измерив интенсивность этого сигнала, можно понять, когда материал в последний раз был освещен. Ученые заключили: осадок под куполом Прадхо последний раз видел дневной свет примерно 6000–8200 лет назад.

Судя по всему, купол Прадхо растаял где-то раньше этого периода — скорее всего в раннем голоцене, когда температуры были примерно на 3-5°С выше сегодняшних. Некоторые прогнозы показывают, что к 2100 году Гренландия можем достичь сопоставимого уровня потепления в районе купола Прадхо.

Вывод важен не только для понимания истории Гренландии, а напрямую связан с будущим уровнем моря. Если удается выявить «слабые места» по краям ледникового щита, можно точнее оценивать, где таяние начнется раньше и какие прибрежные регионы окажутся под наибольшей угрозой.

Исследователи подчеркивают: это только начало. Планируются новые работы по другим образцам, включая керн, взятый ближе к краю купола Прадхо — он может подсказать, где именно ледяная шапка наиболее уязвима. Есть и еще одна интрига: в кернах могут сохраниться следы древних растений, которые помогут восстановить прежние ландшафты и экосистемы Гренландии.