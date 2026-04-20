Представлены ноутбуки Redmi Book с экранами 120 Гц

Xiaomi анонсировала в Китае ноутбуки Redmi Book 14 (2026) и Redmi Book 16 (2026).

Новинки пришли на смену моделям 2025 года и получили ряд изменений в аппаратной части.

Общие характеристики

Обе модели работают на базе процессора Intel Core Ultra 5 125H – 14-ядерного 18-поточного чипа, разработанного для тонких и лёгких устройств. По заявлению производителя, благодаря системе охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками, производительность может достигать 60 Вт.

Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 или 32 ГБ, накопитель PCIe 4.0 доступен на 512 ГБ или 1 ТБ. Также предусмотрено расширение через M.2.

Ёмкость аккумулятора у обеих моделей составляет 80 Вт·ч. Ноутбуки комплектуются зарядным устройством GaN USB-C мощностью 100 Вт, которое также подходит для быстрой зарядки смартфонов – это часть экосистемы «человек, транспортное средство и дом». Из интерфейсов доступны USB Type-C (Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen1 Type-A и 3,5-мм аудиоразъём.

Отличия

Основные различия касаются размеров, дисплея и веса. Redmi Book 14 (2026) оснащён 14-дюймовым экраном с разрешением 2,8K (2880×1800 пикселей) и пиковой яркостью 500 нит. Redmi Book 16 (2026) получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей) и пиковой яркостью 400 нит. Вес 14-дюймовой версии составляет 1,49 кг, 16-дюймовой – 1,86 кг.

Обе модели поддерживают частоту обновления 120 Гц и используют глянцевые панели, что может приводить к бликам.

Сроки выхода и цена

Продажи новинок стартовали 17 апреля. При покупке до 23 апреля действует скидка 500 юаней ($73).

Цена Redmi Book 14 (2026)

16 ГБ ОЗУ / 512 ГБ – 5999 юаней ($880);

16 ГБ ОЗУ / 1 ТБ – 6499 юаней ($953);

32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ – 6999 юаней ($1026).

Цена Redmi Book 16 (2026)