Гены неандертальцев могут быть «виновниками» депрессии

Носительство ДНК неандертальцев может быть причиной повышенного риска развития депрессии и склонности к зависимому поведению, однако некоторые варианты генов также могут косвенно защищать от шизофрении. Это показало исследование, опубликованное на платформе bioRxiv.

Ученые напоминают, что около 40 тысяч лет назад предки Homo sapiens скрещивались с неандертальцами, унаследовав часть их генетического материала. Сегодня до 2% генома современных людей вне Африки по-прежнему состоит из неандертальской ДНК, несмотря на то что значительная ее часть была утрачена в ходе естественного отбора.

Чтобы оценить влияние этого наследия, исследователи проанализировали данные нейровизуализации около 40 тысяч человек, сопоставив особенности строения мозга с генетическими вариантами неандертальского происхождения. В результате они выявили 28 участков генома, связанных с изменениями в развитии и морфологии мозга.

Один из ключевых генов — DAAM1 на 14-й хромосоме — оказался связан сразу с десятками структурных особенностей в затылочной и теменной коре. При этом его неандертальские варианты, как показал анализ, могут даже снижать риск развития шизофрении.

Однако не все эффекты оказались положительными. Варианты гена PRDM5, также унаследованные от неандертальцев, связаны с истончением определенных областей коры и повышенной восприимчивостью к депрессии, зависимостям и расстройствам личности. Еще один ген — LC13A3 — оказался способен влиять на структуру белого вещества мозга и косвенно повышать риск неврологических нарушений.

Авторы подчеркивают, что большинство неандертальских генетических вариантов, влияющих на мозг, вероятно, были неблагоприятными и постепенно исчезали. Тем не менее часть из них сохранилась и до сих пор оказывает заметное, хотя и тонкое, влияние на организацию и работу мозга человека.

