В Мексике обнаружили голову бога кукурузы

В центральной Мексике нашли необычную каменную скульптуру, раскрывающую древние верования и культурные связи Мезоамерики. Артефакт обнаружили в муниципалитете Сан-Дамиан-Тексолок в штате Тласкала.

Исследователи считают, что это изображение бога маиса. Находку относят к эпиклассическому периоду (600–900 годы нашей эры) и связывают с культурой ольмека-шикаланка.

Как нашли скульптуру

Скульптуру обнаружили случайно несколько месяцев назад. На частной территории проводили земляные работы, и при прокладке траншеи рабочие наткнулись на каменный объект. Высота изваяния — около 29 см, вес — примерно 30 кг.

Скульптура изображает голову молодого персонажа с характерными чертами: вытянутый череп, миндалевидные глаза, широкий нос и полные губы. Такая внешность, как отмечают специалисты, связывает образ с населением юго-восточного побережья Мексиканского залива.

Бог кукурузы — главное божество Мезоамерики

Предварительный анализ склоняется к тому, что перед нами бог маиса — ключевое божество древней Мезоамерики. Маис в тех обществах был не просто главной едой. Он воспринимался как основа жизни и выживания, элемент коллективной идентичности и символ власти. Поэтому образ бога кукурузы в скульптуре подтверждает его связь с плодородием, достатком и политической идеологией.

Голова вырезана из базальта и украшена сложными деталями. На персонаже — тиара (головной убор) с треугольным выступом в центре. По бокам — крупные круглые ушные украшения с подвесками, похожими на перья. Прическа длинная и густая, волосы зачесаны назад. Плоское основание говорит о том, что скульптуру устанавливали вертикально и использовали как самостоятельный ритуальный предмет.

По словам археолога, находка, скорее всего, не была частью большого монумента. Ее изначально задумали как отдельное изображение бога маиса. Это согласуется с тем, что известно по ближайшим памятникам, особенно по Какаштле — столице культуры ольмека-шикаланка. Там символика маиса широко представлена в настенной живописи и церемониальном искусстве.

Связи с другими культурами

Значимость артефакта становится еще яснее при сравнении с изображениями из соседних археологических комплексов. В росписях Какаштлы (в так называемом Красном храме) мотив вытянутого черепа появляется в символической роли — как замена початка маиса. Композиции сопровождают мифологические персонажи, связанные с подземным миром. Такой визуальный язык подчеркивает связь человеческой природы, смерти и возрождения с земледельческим плодородием.

Еще одна важная параллель — знаменитая «Битвенная фреска» Какаштлы. На ней воины, одетые как птицы — символ, связанный с богом маиса, — подвергаются нападению воинов, связанных с божествами дождя и бури. Темы перекликаются с мифологическими сценами из Дрезденского кодекса майя — одной из самых значимых доколумбовых рукописей. На одной из страниц бог маиса изображен смертельно раненым богом дождя Чааком. Изображение связывают с миф о борьбе сил, определяющих сельскохозяйственный цикл.

Треугольный элемент и древние традиции

Отдельного внимания заслуживает треугольный элемент на головном уборе новой скульптуры. По мнению специалистов, он может отсылать к более древним художественным традициям. Этот мотив напоминает стилизованный росток маиса, известный по ольмекским изображениям среднего доклассического периода (1000–400 годы до нашей эры). Если интерпретация подтвердится, это станет еще одним аргументом в пользу многовековой преемственности символов.

Сейчас скульптура находится под охраной и проходит детальное исследование в Музее археологического комплекса Окотелулько в Тласкале. Специалисты анализируют стиль резьбы, свойства материала и культурный контекст, чтобы точнее определить происхождение предмета и его роль в ритуальной практике.