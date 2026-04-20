Раскрыт внешний вид смартфона Sony Xperia 1 VIII

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) с ником mobaziro опубликовал рендеры флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, официальный анонс которого может состояться уже в мае. Изображения подтверждают ранее опубликованные данные из базы FCC и указывают на заметное изменение фирменного дизайна устройства.

Согласно утечкам, Sony намерена отказаться от характерного вертикального блока камер, который долгое время выделял линейку Xperia от конкурентов. Вместо этого используется квадратный модуль с тремя сенсорами и вспышкой.

Ожидается, что все три камеры получат сенсоры с разрешением 48 Мп, включая телеобъектив, что может свидетельствовать о ставке на унификацию сенсоров и улучшение качества съемки в разных сценариях. Предполагается, что устройство получит экран с соотношением сторон 20:9.

При этом компания, по предварительной информации, сохранит ряд отличительных особенностей, которые постепенно исчезают в премиальном сегменте, среди которых поддержка карт памяти microSD и 3,5-мм разъем для наушников.

Предыдущее поколение, Sony Xperia 1 VII, было представлено в мае 2025 года. Вероятнее всего, актуальную версию представят уже в следующем месяце.