5000 лет назад Европу накрыл коллапс: генетики выяснили, что произошло

Рост человеческого населения в древности почти не был плавным. На инфографике истории видны провалы — времена, когда целые сообщества внезапно сокращались или исчезали. Один из таких эпизодов случился около 5000 лет назад в позднем неолите. В разных частях Европы начался так называемый «неолитический спад» — волна демографических кризисов и локальных коллапсов.

Причины этого явления долго оставались неизвестными. Ученые предлагали разные версии: голод, эпидемии, изменение климата, войны, переселения. Но убедительной картины не складывалось. Теперь группа исследователей из Копенгагенского университета и других центров приблизилась к ответу, проанализировав древнюю ДНК людей, похороненных в мегалитической гробнице на территории современной Франции. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Гробница, которая рассказала историю

Речь идет о захоронении у местечка Бюри, примерно в 50 км к северу от Парижа. Там находится крупная гробница, которую использовали для коллективных погребений как раз в эпоху предполагаемой демографической турбулентности. Археологи давно заметили, что захоронения делятся на два отчетливых периода, между которыми лежит пауза в несколько столетий — время, совпадающее с неолитическим спадом.

Ученые извлекли и расшифровали геномы 132 человек из обоих этапов использования гробницы. Результат оказался поразительно ясным: между «ранними» и «поздними» погребенными виден резкий генетический разрыв. Люди, пользовавшиеся гробницей до и после паузы, выглядят как две разные популяции. Это означает, что в регионе произошло не просто временное ухудшение условий, а событие или цепочка событий, приведшие к упадку одной группы и появлению другой.

Две фазы захоронений

Первый этап погребений датируется примерно 3200-3100 годами до нашей эры. Среди похороненных в этот период необычно много тех, кто умер очень молодым. Такой профиль смертности нехарактерен для стабильной популяции и может указывать на катастрофический стресс — эпидемию, голод или насилие.

Второй этап захоронений демонстрирует другие генетические связи: эти люди ближе к югу Франции и Пиренейскому полуострову. Это выглядит как миграция и последующее заселение территории после кризиса — то есть не просто восстановление прежней общины, а приход новых групп.

В останках из первой фазы ученые обнаружили ДНК болезнетворных бактерий. Среди них — Yersinia pestis, возбудитель чумы, а также Borrelia recurrentis, связанная с возвратным тифом, который передается вшами.

Следы чумной палочки находили и в других европейских останках эпохи неолитического спада. Однако ученые подчеркивают: само присутствие ДНК патогенов показывает, что инфекционные болезни тогда реально давили на человеческие сообщества. Но данных недостаточно, чтобы «обвинить» в коллапсе одну лишь чуму. Скорее, общий инфекционный фон мог стать одним из факторов, усиливающих уязвимость населения.

Что еще указывает на кризис

Экологические данные региона свидетельствуют о восстановлении лесов в этот период. Похоже, обработанные земли могли забрасываться и постепенно зарастать — что обычно связано с сокращением численности людей и уходом с полей.

Информативными оказались и родственные связи. До спада в гробнице хоронили преимущественно тесно связанных между собой людей — похоже на компактную общину с выраженными семейными группами. После паузы родство между похороненными слабее и «разнесено» по времени, что может отражать более разреженное население и иную социальную структуру.

В сумме картина выглядит так: сообщество испытывает давление сразу по нескольким направлениям — болезни, возможная нехватка ресурсов, социальные потрясения. Затем следует демографический провал и смена населения. Насколько точно этот локальный сценарий совпадает с общеконтинентальным неолитическим спадом, еще предстоит уточнить. Но работа показывает, что кризис был не единичным эпизодом, а частью широкого периода нестабильности в Европе.

Как отмечают исследователи, дальнейшее изучение именно региональных особенностей — без попыток свести все к одной универсальной истории — может дать более правдивые и неожиданные реконструкции позднего неолита.