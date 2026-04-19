Исследователи случайно наткнулись на секретный остров в “опасной зоне”

Ученые, исследующие море Уэдделла в Антарктике, были удивлены, наткнувшись на секретный остров в районе, обозначенном как "опасная зона". Поначалу они приняли его за грязный айсберг.

Команда из 93 человек, находившаяся на борту ледокола Polarstern Института Альфреда Вегенера (AWI), сделала это открытие после того, как суровые погодные условия вынудили их искать укрытие рядом с островом Жуанвиль, рассказывает Daily Mail. Там они заметили странный коричневый массив суши, который оказался ранее неоткрытым островом.

"На нашем маршруте на морской карте был отмечен район с неизученными опасностями для навигации, но было неясно, что это такое и откуда взялась информация, - объяснил Симон Дройттер, специалист по подводному картографированию в AWI. – Я изучил все береговые линии, которые были у нас в батиметрической лаборатории, и вернулся на мостик. Выглянув в окно, мы увидели "айсберг", который выглядел каким-то грязным. При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это, вероятно, скала. Затем мы изменили курс и направились в том направлении, и становилось все более ясно, что перед нами остров!”

Обнаружив сушу, команда осторожно направила ледокол Polarstern к ней и в конце концов приблизилась на расстояние 150 метров. С помощью беспилотника ученые смогли осмотреть остров сверху, подтвердив его удивительно большие размеры.

Длина острова составляет 130 метров, ширина - 50 метров, и он выступает из воды примерно на 16 метров. Таким образом, его длина примерно равна длине Великой пирамиды в Гизе, пишет Daily Mail.

Специалистам непонятно, почему остров отмечен как опасная зона на морской карте, но не как береговая линия в других наборах данных.

"На проанализированных спутниковых снимках остров с трудом можно было отличить от многочисленных айсбергов, дрейфующих в непосредственной близости из-за его ледяного покрова", - добавили исследователи.

Однако, прежде чем остров можно будет добавить на карты, ему необходимо дать название. Пока команда не решила, как назвать остров, многие нетерпеливые фанаты уже высказали ряд предложений в соцсети X (бывший Twitter).

Один из пользователей платформы X предложил: "Им следует назвать его Айсберг".

"Его следовало бы назвать Луммерланд", – добавил другой, имея в виду вымышленный остров с двумя горами из детской книги Михаэля Энде "Джим Пуговка и машинист Лукас".

А еще один пользователь пошутил: "Остров Птичьих свиданий".

Новость о находке острова в Антарктике появилась вскоре после того, как у берегов Венеции появился секретный островок, напоминает Daily Mail. Ранее остров под названием Бакан образовывался только в летние месяцы, а затем его сметали зимние штормовые волны.

Но благодаря новому противопаводковому барьеру это заветное убежище для жителей, спасающихся от вездусущих туристов, стало неотъемлемой частью лагуны с ее собственной процветающей экосистемой. Песчаная отмель длиной 250 метров и шириной 10 метров покрыта густым слоем растительности.

В настоящее время в Бакане произрастает целый ряд болотных растений, таких как самфира, камыш, местные цветы и небольшие, устойчивые к воздействию солей кедры, называемые тамарисками. Благодаря новым корням, удерживающим почву на месте, остров не исчезал с 2020 года, когда операторы заграждения от наводнений были в отпуске во время зимнего паводка.

Однако, несмотря на то, что жители празднуют рождение нового пляжа, некоторые эксперты предупреждают, что это может стать тревожным знаком для хрупкой экосистемы Венеции.