Робот-гуманоид побил рекорд человека, пробежав полумарафон в Пекине

Робот-гуманоид пробежал международный полумарафон в Пекине, побив рекорд человека. В мероприятии участвовало около 12 тысяч человек, а также порядка 300 человекоподобных роботов.

Среди умных машин первым к финишу пришел робот «Шаньдянь» («Молния»). Он побил прошлогодний рекорд более, чем в три раза, преодолев дистанцию в 21 км за 50 минут 26 секунд. Как утверждают организаторы, этот результат превышает мировой человеческий рекорд в полумарафоне в 56 минут 42 секунды.

Среди людей победу одержали китайские спортсмены. У мужчин - Чжао Хайцзе с результатом 1 час 7 минут 47 секунд. У женщин - Ван Цяося с результатом 1 час 18 минут и 6 секунд. Всего заявки на участие подали более 32,4 тысяч участников старше 18 лет.

Человекоподобных роботов на полумарафоне представили более ста команд. Пять из коллективов приехали в КНР из-за рубежа. Примерно 40% команд на соревновании использовали роботов на автономном управлении, 60% - на дистанционном. Машины преодолевали дистанцию вместе с людьми, но по выделенной дорожке. В 2025 году Китайская легкоатлетическая ассоциация присвоила полумарафону официальный статус соревнования с участием искусственного интеллекта.

Мероприятие, которое на этот раз прошло почти без поломок, освещали журналисты со всего мира. Полумарафон состоялся при благоприятных погодных условиях. Участвовали умные машины различных весовых категорий. По правилам самый низкий робот должен быть не ниже 75 см, наиболее высокий не должен превышать 1,8 метра.

Первый в мире полумарафон с участием человекоподобных роботов состоялся на юго-востоке Пекина в 19 апреля 2025 года. Тогда из 20 роботов первым к финишу пришел «Тяньгун 1.2 max», чья высота 1,8 метра, а вес 52 кг. Его время составило 2 часа 40 минут. Организаторами мероприятия выступили Пекинское управление спорта, комитет по делам столичной зоны экономического развития и муниципальное ведомство, курирующее вопросы экономики и информатизации.

В прошлом году американский бизнесмен Илон Маск пообещал, что его компания Tesla создаст армию из человекоподобных роботов Optimus численностью в миллион единиц. По его словам, первый прототип должен быть готов в феврале-марте 2026 года. А полноценное их производство планируется наладить к концу следующего года. В то же время Маск выразил беспокойство из-за контроля над Tesla в будущем с учетом роботизированных сотрудников.

Сербский президент Александр Вучич также обещал развернуть в стране массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде. Он сделал это в ходе посещения культурного центра КНР в Белграде, где прошла презентация китайской компании, разрабатывающей андроидов. Человекообразные роботы исполнили танец в сербских национальных жилетках. Также они побеседовали с Вучичем в присутствии собравшихся.

Эксперт по робототехнике Эдуард Пройдаков рассказывал «Звезде» о потенциальных направлениях использования роботов-гуманоидов. По его словам, основных может быть два - социальное и боевое. Но для того, чтобы ввести андроидов хотя бы в какую-то область человеческой жизни, необходимо решить еще немало задач.

Разработчик систем ИИ Роман Душкин в разговоре со «Звездой» предположил, что в будущем робот-андроид на AGI будет способен окончить университет с красным дипломом за один день. AGI следует понимать как систему, которая может решить любую задачу, доступную человеку в окружающей действительности, то есть фактически это должна быть воплощенная система, скорее всего, робототехническое тело андроидного типа, объяснил Душкин.