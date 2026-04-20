Описан динозавр, обитавший на пороге массового вымирания

Палеонтологи из Виргинского политехнического института описали новый вид древнего хищника, детально изучив окаменелость, извлеченную еще в 1982 году в карьере Коэлофизис на севере штата Нью-Мексико.

Вымерший ящер получил имя Ptychotherates bucculentus благодаря почти целиком сохранившемуся черепу диаметром 22 см, позволившему воссоздать примерный облик животного. Специалисты полагают, что этот зверь обладал массивными скулами, широкой мозговой коробкой и укороченной пастью.

Он обитал на планете около 200 млн лет назад, в самом конце триасового периода. Описанный вид отнесли к герреразавридам, которые образуют специфическую кладу и считаются одними из самых ранних плотоядных динозавров. Раньше эксперты были твердо уверены, что данное семейство исчезло задолго до финала триаса, когда на смену им пришли тероподы.

Однако свежий анализ доказал, что древняя линия просуществовала значительно дольше и встретила великое массовое вымирание. Эта глобальная катастрофа заставляет переосмыслить историю, поскольку она уничтожила не только конкурентов гигантских рептилий, но и некоторые давно сформировавшиеся ветви самих доисторических обитателей.