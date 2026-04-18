В древних осадочных породах обнаружен источник лития

Ученые обнаружили необычный источник лития — одного из ключевых элементов для аккумуляторов — в древних осадочных породах. Это может открыть новый путь к добыче сырья для энергетики будущего. Работа опубликована в журнале EGU General Assembly.

Исследование провела команда Университета Западной Виргинии, изучившая образцы сланцев возрастом около 380 млн лет из Аппалачского бассейна. Результаты показали: литий может накапливаться в минерале пирите — соединении железа и серы, которое ранее не рассматривалось как его носитель.

«Мы обнаружили значительные количества лития внутри пирита, что ранее считалось невозможным», — отметила Шайли Бхаттачарья.

Литий широко используется в аккумуляторах, включая литий-ионные батареи, которые применяются в смартфонах, электромобилях и системах хранения энергии из возобновляемых источников. С ростом спроса на такие технологии увеличивается и потребность в самом металле.

Традиционно литий добывают из магматических пород и глин. Однако расширение добычи сталкивается с экономическими и экологическими трудностями. Поэтому ученые ищут альтернативные источники, включая отходы горнодобывающей промышленности и ранее не изученные типы пород.

Новое исследование показало, что органически богатые сланцы могут содержать литий в неожиданных формах. Это открывает возможность использовать более распространенные геологические структуры в качестве сырьевой базы.

При этом авторы подчеркивают, что результаты пока предварительные: анализ основан на ограниченном числе образцов, и неизвестно, насколько широко распространено такое явление.

Тем не менее открытие может иметь важные последствия. Если удастся извлекать литий из сланцев или промышленных отходов, это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и уменьшить необходимость разработки новых месторождений.

Ученые считают, что подобные подходы могут помочь обеспечить устойчивое развитие энергетики, снизив зависимость от традиционной добычи ресурсов.