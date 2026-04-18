Потенциально опасный: «Бог хаоса» приближается к Земле

Огрмоный астрероид, получивший неофициальное название «Бог хаоса», пройдет около Земли в 2029 году. Космический объект, размеры которого сопоставимы с тремя футбольными полями, пролетит на расстоянии около 32 тысяч километров от планеты, что ближе орбит некоторых искусственных спутников.

© Вечерняя Москва

Официально объект назван Апофис в честь древнеегипетского божества, символизирующего хаос и тьму. Несмотря на то что астероид классифицируется как потенциально опасный, угрозы его столкновения с Землей нет как минимум в ближайшее столетие.

Специалисты космического агентства NASA отметили, что предстоящее сближение не представляет опасности ни для людей, ни для космической техники. Но оно предоставит уникальную возможность для проведения научных наблюдений и углубленного изучения свойств околоземных тел, передает CBS News.

Еще один космический объект, к которому приковано внимание астрономов — комета 3I/ATLAS, которая вторглась в Солнечную систему в прошлом году и, по мнению многих, имеет искусственное происхождение. Оказалось, что 3I/ATLAS старше всей Солнечной системы.